Памятник Шотан-батыру установят в Актау

Иллюстрацию предоставили в ЦОК Мангистауской области
Памятник Ер Шотану планируют установить в Актау к 30-летию Независимости Казахстана. Как сообщили в ЦОК, это необходимо для популяризации подвига батыра, который в XVIII веке сражался за целостность казахской земли.
— Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай и Абулхаир хана. Он вместе с Кабанбай, Богенбай и Отеген-батырами командовал частью казахской земли, — рассказали представители ЦОК.
Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.
— Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай и Абулхаир хана. Он вместе с Кабанбай, Богенбай и Отеген-батырами командовал частью казахской земли, — рассказали представители ЦОК.
Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.
Иллюстрацию предоставили в ЦОК Мангистауской области
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