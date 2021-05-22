Памятник Шотан-батыру установят в Актау

Иллюстрацию предоставили в ЦОК Мангистауской области

Памятник Ер Шотану планируют установить в Актау к 30-летию Независимости Казахстана. Как сообщили в ЦОК, это необходимо для популяризации подвига батыра, который в XVIII веке сражался за целостность казахской земли.— Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай и Абулхаир хана. Он вместе с Кабанбай, Богенбай и Отеген-батырами командовал частью казахской земли, — рассказали представители ЦОК.Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.