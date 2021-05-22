«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.86 KZT
  • €1 = 524.28 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 22:44

Просмотров: 0

Памятник Шотан-батыру установят в Актау

В Актау планируют установить памятник Шотан-батыру. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Иллюстрацию предоставили в ЦОК Мангистауской области
Памятник Ер Шотану планируют установить в Актау к 30-летию Независимости Казахстана. Как сообщили в ЦОК, это необходимо для популяризации подвига батыра, который в XVIII веке сражался за целостность казахской земли.

— Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай и Абулхаир хана. Он вместе с Кабанбай, Богенбай и Отеген-батырами командовал частью казахской земли, — рассказали представители ЦОК.

Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.

Памятник Шотан-батыру установят в Актау

Иллюстрацию предоставили в ЦОК Мангистауской области



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика