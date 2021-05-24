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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 2473

«Нет газа, света и воды»: Жители Акшукура обратились к акиму Мангистау

Жители 27-ми домов в Акшукуре записали видеообращение к акиму Мангистауской области. Они рассказали, что уже третий год живут без газа, а с водой и электричеством наблюдаются серьезные проблемы.

Кадр из видеоматериала
Видеообращение жителей 27-ми домов Акшукура появилось в Сети вчера, 23 мая. По словам людей, они так и не получили ответ на свои обращения в государственные органы с просьбой провести газ.

- В октябре мы писали заявление в областной акимат, чтобы нам провели газ. Нам сказали подождать, но ничего не произошло. Мы писали в районный акимат, подумали, может, это их ответственность, но никаких изменений так и нет. Мы писали и министру энергетики, и спустя полтора месяца так и не получили никакого ответа, хотя на сайте указано, что ответ должен поступить в течение двух недель. У нас нет газа, света и воды, и мы уже три года пытаемся дождаться каких-то перемен, - рассказали жильцы.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от представителей районного и областного акиматов.




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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:30
Наверное деньги потратили на искусственные палмы, арку и тому подобную хрень, а на насущные дела не хватило?
В Акшукур республиканское начальство не ездит, так что этот бардак не увидят.
 
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  • Ingul
 MKC (Посетители) Сегодня, 13:53
Кошмар, и это в 21 веке?
 
 

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