«Нет газа, света и воды»: Жители Акшукура обратились к акиму Мангистау

Видеообращение жителей 27-ми домов Акшукура появилось в Сети вчера, 23 мая. По словам людей, они так и не получили ответ на свои обращения в государственные органы с просьбой провести газ.- В октябре мы писали заявление в областной акимат, чтобы нам провели газ. Нам сказали подождать, но ничего не произошло. Мы писали в районный акимат, подумали, может, это их ответственность, но никаких изменений так и нет. Мы писали и министру энергетики, и спустя полтора месяца так и не получили никакого ответа, хотя на сайте указано, что ответ должен поступить в течение двух недель. У нас нет газа, света и воды, и мы уже три года пытаемся дождаться каких-то перемен, - рассказали жильцы.Редакция Lada.kz ожидает комментарий от представителей районного и областного акиматов.