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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:37

Просмотров: 1263

Осужденный следственного изолятора Актау продает картины на интернет-аукционах

Один из осужденных, отбывающих наказание в учреждении ГМ-172/10, продает свои авторские работы по всему миру. Для этого, при содействии администрации учреждения, он использует различные торговые площадки и интернет-аукционы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы (ДУИС) по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В пресс-службе ДУИС по Мангистауской области рассказали об одном из осужденных художников, отбывающим наказание в учреждении ГМ-172/10 (имя он не пожелал раскрывать).

Для реализации картин осужденный ГМ-172/10 использует сразу несколько торговых площадок, известных по всему миру. В основном, это аукционы для начинающих художников, тем не менее на многих из них работы проходят экспертную оценку. Картины представлены в ценовом сегменте от 500 до 1000 евро.

- Идея писать картины и показывать их людям пришла мне во время одного из психологических тренингов в учреждении. Там мы изображали свои эмоции красками, получилось довольно интересно. В итоге я писал целую серию и попросил содействия у администрации, чтобы поучаствовать на какой-нибудь выставке. Тогда одну из картин купили, а деньги я потратил на благотворительность, - поделился своей историей осужденный художник.



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Комментарии ( 2 )

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n92 (Посетители) Вчера, 23:10
Цитата: Космос
"Осужденный следственного изолятора" - это как? чтобы это значило?

это осужденные за преступления небольшой тяжести, которые отбывают срок в СИЗО (до 3 лет), хоз.банда проще говоря.
 
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  • shurik_kz11
 Космос (Посетители) Вчера, 18:59
"Осужденный следственного изолятора" - это как? чтобы это значило?
 
 

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