Осужденный следственного изолятора Актау продает картины на интернет-аукционах

Фото пресс-службы ведомства

В пресс-службе ДУИС по Мангистауской области рассказали об одном из осужденных художников, отбывающим наказание в учреждении ГМ-172/10 (имя он не пожелал раскрывать).



Для реализации картин осужденный ГМ-172/10 использует сразу несколько торговых площадок, известных по всему миру. В основном, это аукционы для начинающих художников, тем не менее на многих из них работы проходят экспертную оценку. Картины представлены в ценовом сегменте от 500 до 1000 евро.



- Идея писать картины и показывать их людям пришла мне во время одного из психологических тренингов в учреждении. Там мы изображали свои эмоции красками, получилось довольно интересно. В итоге я писал целую серию и попросил содействия у администрации, чтобы поучаствовать на какой-нибудь выставке. Тогда одну из картин купили, а деньги я потратил на благотворительность, - поделился своей историей осужденный художник.