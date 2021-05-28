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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1926

Обрушение фасада школы произошло в Мунайлинском районе

Частичное обрушение обшивки общеобразовательной школы № 3 произошло в Мунайлинском районе. Пострадавших нет. Видео прислал пользователь сайта.

Скрин видео
По словам автора видео, облицовка здания обвалилась несколько дней назад во время сильного ветра.

- Это уже третий раз, когда обшивка фасада здания опадает. Это говорит о некачественном ремонте. Хорошо, что школьников рядом не было, иначе кто-нибудь мог пострадать, – говорит авто видео.



По данным управления образования, школа № 3 была построена в 2013 году. В ведомстве подтвердили, что 21 мая из-за сильного ветра произошло частичное обрушение фасадной плитки.

- В этом году предусмотрено 12 миллионов 800 тысяч тенге на текущий ремонт фасада школы. Конкурс проведут в ближайшее время. Победители конкурса должны будут выполнить ремонтные работы. Данная ситуация находится на нашем контроле, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.



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Комментарии ( 5 )

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  • Феникс
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:06
Сталинка, хрущевка, брежневка все стоят.
Назарбаевки не удались...
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:42
И 30 лет не прошло... (((
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 11:33
А чо? Если раз хорошо сделать, потом денег на ремонт не будет, а так регулярная копеечка )))!
Когда начнут привлекать ответственных за приёмку объекта, только тогда все поменяется!
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 10:45
Да там распил был настолько мощный что аж шум распила было слышнов Актау
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:41
Ну вот началось, современное строительство сыпаться началось.
 
 

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