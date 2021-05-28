Обрушение фасада школы произошло в Мунайлинском районе

По словам автора видео, облицовка здания обвалилась несколько дней назад во время сильного ветра.- Это уже третий раз, когда обшивка фасада здания опадает. Это говорит о некачественном ремонте. Хорошо, что школьников рядом не было, иначе кто-нибудь мог пострадать, – говорит авто видео.По данным управления образования, школа № 3 была построена в 2013 году. В ведомстве подтвердили, что 21 мая из-за сильного ветра произошло частичное обрушение фасадной плитки.- В этом году предусмотрено 12 миллионов 800 тысяч тенге на текущий ремонт фасада школы. Конкурс проведут в ближайшее время. Победители конкурса должны будут выполнить ремонтные работы. Данная ситуация находится на нашем контроле, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.