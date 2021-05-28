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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 1039

В Мангистауском филиале «КазАвтоЖол» рассказали об установленном на дороге приборе

Житель Мангистау снял на видео прибор, установленный на трассе Жетыбай-Шетпе, назвав его скоростемером. В Мангистауском филиале АО «НК «КазАвтоЖол» данную информацию опровергли.

Скрин видео
В социальных сетях 27 мая 2021 года в социальных сетях появилось видео, снятое на участке автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Шетпе. Автор ролика предположил, что на данном участке был установлен переносной прибор для измерения скорости движения автотранспортных средств.



- По данному вопросу Мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» сообщает, что в настоящее время по нашей инициативе филиалом ГУ «Национальный центр качества дорожных активов» по Мангистауской области на автодорогах республиканского значения проводятся работы по учету интенсивности движения и состава транспортного потока с использованием соответствующего сертифицированного оборудования (прибор MetroCount). Именно этот момент работы был снят автором видео и опубликован в социальных сетях. В связи с этим ставим в известность пользователей автомобильных дорог республиканского значения о том, что по всем интересующим вопросам они могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 60-53-06, – сообщили в Мангистауском филиале АО «НК «КазАвтоЖол».



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Комментарии ( 1 )

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  • Adai11
  • Юрий Спассков
 Андpей (Посетители) Сегодня, 13:40
а чего все так боятся скоростемеров, снимать начинают, придумывают всякое. Может просто по правилам ездить надо. Я бы вообще авторов таких роликов на заметку бы брал, мало ли как они летают.
 
 

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