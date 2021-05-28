В Мангистауском филиале «КазАвтоЖол» рассказали об установленном на дороге приборе

В социальных сетях 27 мая 2021 года в социальных сетях появилось видео, снятое на участке автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Шетпе. Автор ролика предположил, что на данном участке был установлен переносной прибор для измерения скорости движения автотранспортных средств.- По данному вопросу Мангистауский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» сообщает, что в настоящее время по нашей инициативе филиалом ГУ «Национальный центр качества дорожных активов» по Мангистауской области на автодорогах республиканского значения проводятся работы по учету интенсивности движения и состава транспортного потока с использованием соответствующего сертифицированного оборудования (прибор MetroCount). Именно этот момент работы был снят автором видео и опубликован в социальных сетях. В связи с этим ставим в известность пользователей автомобильных дорог республиканского значения о том, что по всем интересующим вопросам они могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 60-53-06, – сообщили в Мангистауском филиале АО «НК «КазАвтоЖол».