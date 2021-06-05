Прокат электросамокатов появился в Актау

Стойки с прокатом электросамокатов появились в Актау. Читатели Lada.kz прислали фотографии в редакцию.Прокат запустила компания JET, которая ранее начала работу в Алматы и Нур-Султане.Для использования самокатов нужно скачать приложение компании. Цена проката – 35 тенге в минуту.