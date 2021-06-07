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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 971

Оружие изъяли у приверженца деструктивного религиозного течения в Актау

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Актау задержали приверженца деструктивного религиозного течения. В процессе осмотра у него изъяли пакет с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Приверженца деструктивного религиозного течения задержали в Актау 29 мая в 20:00 часов. Местного жителя в возрасте 21 года задержали в ходе оперативно-розыскного мероприятия «КАРУ-2021».

- В ходе осмотра в сотрудники полиции обнаружили в черном пакете разобранный одноствольный обрез. Оружие изъяли, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Сотрудники правоохранительных органов добавили, что в отношении задержанного ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- Назначена судебно-баллистическая экспертиза, - рассказали в полиции.

Для справки:

Статья 287. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

5. Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.



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