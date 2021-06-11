На берег моря в Форт-Шевченко выбросило мёртвую рыбу

По словам жителя Форт-Шевченко, ранее он не видел выброса рыбы в таких масштабах.- Я здесь давно живу, и прежде не приходилось видеть такого количества мёртвой рыбы. При этом я не заметил, чтоб на море был шторм. Иногда на берег выбрасывает тюленей. Я думаю, что дело в нефтяных отходах, которые сливают танкеры, – рассказал Айбек Максатов, автор видео.По словам автора, рыбу он обнаружил сегодня, 11 июня.