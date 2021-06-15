Спасти кота! Пожарные Актау помогают и животным

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 4 по 10 июня, подразделения ведомства выезжали по тревоге 22 раза, в том числе два раза - на пожары, 17 раз - на случаи горения и два раза - на проведение аварийно-спасательных работ. Пришлось не только тушить пожары, но и спасать котов.В 05:00 часов 7 июня поступил вызов от жительницы 18 дома 7 микрорайона. По прибытию на место вызова спасатели установили трёхколенную лестницу на дерево, чтобы благополучно снять кошку с дерева. Животное в целости и сохранности передали хозяйке.В этот же день спасателям пришлось вновь спасать кошку в 12 микрорайоне. Животное через крышу проникло в вентиляционную трубу ресторана и застряло. Спасателям удалось вытащить животное.За неделю, с 4 по 10 июня, в регионе сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошёл 6 июня в Жанаозене. В 17:21 во дворе одного из домов полностью сгорел автомобиль УАЗ 2016 года выпуска. Пожар потушен до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет.На следующий день на трассе Жанаозен-Актау, в 30 километрах от посёлка Жетыбай, полностью сгорел автомобиль Jeep Cheroke. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.