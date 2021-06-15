«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.81 KZT
  • €1 = 517 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 5

Спасти кота! Пожарные Актау помогают и животным

Помощь пожарных требуется не только людям, но и животным. Подробности аварийно-спасательных работ рассказала Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 4 по 10 июня, подразделения ведомства выезжали по тревоге 22 раза, в том числе два раза - на пожары, 17 раз - на случаи горения и два раза - на проведение аварийно-спасательных работ. Пришлось не только тушить пожары, но и спасать котов.

Подробности аварийно-спасательных работ:

В 05:00 часов 7 июня поступил вызов от жительницы 18 дома 7 микрорайона. По прибытию на место вызова спасатели установили трёхколенную лестницу на дерево, чтобы благополучно снять кошку с дерева. Животное в целости и сохранности передали хозяйке.

В этот же день спасателям пришлось вновь спасать кошку в 12 микрорайоне. Животное через крышу проникло в вентиляционную трубу ресторана и застряло. Спасателям удалось вытащить животное.

Подробности происшествий, связанных с пожарами

За неделю, с 4 по 10 июня, в регионе сгорели два автомобиля. Один из пожаров произошёл 6 июня в Жанаозене. В 17:21 во дворе одного из домов полностью сгорел автомобиль УАЗ 2016 года выпуска. Пожар потушен до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет.

Спасти кота! Пожарные Актау помогают и животным


На следующий день на трассе Жанаозен-Актау, в 30 километрах от посёлка Жетыбай, полностью сгорел автомобиль Jeep Cheroke. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика