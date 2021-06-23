«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.61 KZT
  • €1 = 509.33 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:35

Просмотров: 3605

Карантинные проблемы: Работники месторождения «Дунга» в Мангистау обратились к президенту страны

Более 100 работников компании «Total E&P Dunga GmbH» на нефтегазовом месторождении «Дунга» в Тупкараганском районе выразили недовольство руководству, которое обязывает персонал находиться в изоляции в течение пяти суток в выходные дни перед началом заезда на рабочую 28-дневную вахту.

Кадр видео
Работники компании «Total E&P Dunga GmbH» записали видео, в котором обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, главному государственному санитарному врачу Ерлану Киясову, акиму региона Серикбаю Трумову, в прокуратуру и к уполномоченным органам, чтобы предотвратить социально-трудовой конфликт и возможную забастовку.

- Мы, работники «Total E&P Dunga GmbH», в мае 2020 года с понимаем отнеслись к временно принятым карантинным мерам компании по борьбе с нераспространением COVID-19 и дали своё согласие на переход с 14-дневной на 28-дневную вахту с прохождением изоляции в гостинице до улучшения эпидемиологической ситуации. Хотя согласно постановлению главного санитарного врача страны от 30 апреля 2021 года изоляция сотрудников вахтового посёлка не предусмотрена. С мая 2020 года по настоящее время мы также продолжаем работать 28 дней с прохождением изоляции. Мы всеми силами предпринимаем разумные шаги для конструктивного диалога с руководством компании по отмене изоляции и возвращению к 14-дневной рабочей вахте, однако, они больше трёх месяцев не предоставляют адекватного объяснения нашим требованиям, - заявляют работники «Total E&P Dunga GmbH».


Со слов работников, они недовольны тем, что период изоляции руководство компании назначает на дни межвахтового отдыха работников. Оплата труда за это не производится. При этом другие нефтегазовые компании в регионе давно перешли на прежний режим работы. Их не изолировали, а только проводили ПЦР-тест.

Работники выступают с требованием вернуть 14-дневную рабочую вахту, убрать принудительную изоляцию в выходные дни и приступать к работе после сдачи теста методом ПЦР.

В случае отказа от их требований они будут вынуждены принять соответствующие меры.

В прошлом году 30 ноября от профсоюза работников месторождения «Дунга» было написано заявление в инспекцию труда Мангистауской области.

В инспекции труда региона считают, что меры руководства компании оправданны и необходимы, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача от 25 июня 2020 года.

В ответе на обращение работника «Total E&P Dunga GmbH» Ельдоса Бимагамбетова в Министерство здравоохранения Казахстана сообщается, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2021 года по прибытию сотрудников компании на вахту медицинскими работниками предприятия проводится осмотр общего состояния, проверяется наличие лабораторного обследования на выявление COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом или документа о получении вакцинации против коронавируса.

Таким образом, при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется предоставления справки о прохождении теста и изоляция при въезде/выезде из вахтового посёлка. Постановлением главного государственного санитарного врача изоляция сотрудников не предусмотрена.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_85
 Исатай (Посетители) Вчера, 23:02
дорожник, это не казахстанская компания. Это казахстанский филиал нефтяного концерна TOTAL (ТОТАЛЬ).
 
-2
  • Expert
  • Purins
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Ну Ну
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:09
«Total E&P Dunga GmbH»
Ну и название, фиг выговоришь. Неужели у нас в казахском языке нет других красивых названий

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика