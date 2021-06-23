Карантинные проблемы: Работники месторождения «Дунга» в Мангистау обратились к президенту страны

- Мы, работники «Total E&P Dunga GmbH», в мае 2020 года с понимаем отнеслись к временно принятым карантинным мерам компании по борьбе с нераспространением COVID-19 и дали своё согласие на переход с 14-дневной на 28-дневную вахту с прохождением изоляции в гостинице до улучшения эпидемиологической ситуации. Хотя согласно постановлению главного санитарного врача страны от 30 апреля 2021 года изоляция сотрудников вахтового посёлка не предусмотрена. С мая 2020 года по настоящее время мы также продолжаем работать 28 дней с прохождением изоляции. Мы всеми силами предпринимаем разумные шаги для конструктивного диалога с руководством компании по отмене изоляции и возвращению к 14-дневной рабочей вахте, однако, они больше трёх месяцев не предоставляют адекватного объяснения нашим требованиям, - заявляют работники «Total E&P Dunga GmbH».

Работники компании «Total E&P Dunga GmbH» записали видео, в котором обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, главному государственному санитарному врачу Ерлану Киясову, акиму региона Серикбаю Трумову, в прокуратуру и к уполномоченным органам, чтобы предотвратить социально-трудовой конфликт и возможную забастовку.Со слов работников, они недовольны тем, что период изоляции руководство компании назначает на дни межвахтового отдыха работников. Оплата труда за это не производится. При этом другие нефтегазовые компании в регионе давно перешли на прежний режим работы. Их не изолировали, а только проводили ПЦР-тест.Работники выступают с требованием вернуть 14-дневную рабочую вахту, убрать принудительную изоляцию в выходные дни и приступать к работе после сдачи теста методом ПЦР.В случае отказа от их требований они будут вынуждены принять соответствующие меры.В прошлом году 30 ноября от профсоюза работников месторождения «Дунга» было написано заявление в инспекцию труда Мангистауской области.В инспекции труда региона считают, что меры руководства компании оправданны и необходимы, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача от 25 июня 2020 года.В ответе на обращение работника «Total E&P Dunga GmbH» Ельдоса Бимагамбетова в Министерство здравоохранения Казахстана сообщается, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2021 года по прибытию сотрудников компании на вахту медицинскими работниками предприятия проводится осмотр общего состояния, проверяется наличие лабораторного обследования на выявление COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом или документа о получении вакцинации против коронавируса.Таким образом, при наличии документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 не требуется предоставления справки о прохождении теста и изоляция при въезде/выезде из вахтового посёлка. Постановлением главного государственного санитарного врача изоляция сотрудников не предусмотрена.