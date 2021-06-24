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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1110

Двухкомнатную квартиру обещают разыграть среди получивших прививку жителей Мангистау

Предприниматели региона запустили акцию в Мангистау «Получи вакцину - выиграй приз!». Стать участником акции может любой житель региона. Для этого необходимо получить вакцину с 22 июня по 22 июля и зарегистрироваться на сайте через QR-код. Об этом рассказал организатор акции Нурлан Куанышбай.

Кадр видео
Нурлан Куанышбай рассказал про акцию для желающих вакцинироваться против коронавируса. Получившие прививку с 22 июня по 22 июля смогут участвовать в розыгрыше двухкомнатной квартиры.

- Для стимулирования наших горожан предприниматели региона запустили розыгрыш различных ценных призов и двухкомнатной квартиры. Участвовать в розыгрыше смогут все горожане, пришедшие на прививку в пункты вакцинации с 22 июня по 22 июля, - рассказал Нурлан Куанышбай.

По словам организаторов, каждую пятницу будут разыгрываться ценные призы: мобильные телефоны и бытовая техника. По окончании акции среди вакцинированных будет разыграна двухкомнатная квартира в новостройке.

Чтобы принять участие, нужно получить прививку в поликлинике по месту жительства и зарегистрироваться на сайте через QR-код.

- Когда жители будут получать вакцину, то в прививочном пункте будет размещен специальный QR-код под названием акции «Получи вакцину - выиграй приз!». По этому коду нужно будет зайти на сайт и заполнить свои данные, после чего каждому будет присвоен его номер. Это и есть номер участника, - сказал организатор акции.




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Комментарии ( 4 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:14
Цитата: diger
Когда идёт сезонный грипп, чёт не предлагают квартиры,в чём фишка?

от гриппа смертность ниже и не вводили карантин

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Expert
  • montgomery
 Око (Посетители) Сегодня, 16:39
Здорово! Жаль, кто давно вакцинировался не поучаствовать :)

всё вижу
 
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  • cnnc
  • TU-154
  • 618965450
 илидия (Посетители) Сегодня, 16:02
как баранов манят сказками..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • cnnc
  • ABCD
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 diger (Посетители) Сегодня, 15:55
Когда идёт сезонный грипп, чёт не предлагают квартиры,в чём фишка?
 
 

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