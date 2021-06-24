Двухкомнатную квартиру обещают разыграть среди получивших прививку жителей Мангистау

Нурлан Куанышбай рассказал про акцию для желающих вакцинироваться против коронавируса. Получившие прививку с 22 июня по 22 июля смогут участвовать в розыгрыше двухкомнатной квартиры.- Для стимулирования наших горожан предприниматели региона запустили розыгрыш различных ценных призов и двухкомнатной квартиры. Участвовать в розыгрыше смогут все горожане, пришедшие на прививку в пункты вакцинации с 22 июня по 22 июля, - рассказал Нурлан Куанышбай.По словам организаторов, каждую пятницу будут разыгрываться ценные призы: мобильные телефоны и бытовая техника. По окончании акции среди вакцинированных будет разыграна двухкомнатная квартира в новостройке.Чтобы принять участие, нужно получить прививку в поликлинике по месту жительства и зарегистрироваться на сайте через QR-код.- Когда жители будут получать вакцину, то в прививочном пункте будет размещен специальный QR-код под названием акции «Получи вакцину - выиграй приз!». По этому коду нужно будет зайти на сайт и заполнить свои данные, после чего каждому будет присвоен его номер. Это и есть номер участника, - сказал организатор акции.