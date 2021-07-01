В Актау Бекзада Нурдаулетова проводили на Олимпиаду в Токио

Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области

Бекзад Нурдаулетов вместе с тренером Маратом Джакиевым отправляются на последние сборы в Нур-Султан, а затем поедут в Токио.



Бекзад Нурдаулетов будет бороться за Олимпийские награды в весовой категории - 81 кг.



Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года из-за коронавируса, состоится с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без иностранных болельщиков.

Девять боксёров (8 мужчин и 1 женщина) представят Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.



Также в состав мужской сборной Казахстана вошли:

До 52 килограммов: Сакен Бибосынов

До 57 килограммов: Серик Темиржанов

До 63 килограммов: Закир Сафиуллин

До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов

До 75 килограммов: Абильхан Аманкул

До 91 килограмма: Василий Левит

Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев



У женщин в весах до 51, 57, 60 и 69 килограммов Казахстан остался без лицензий. В категории до 75 килограммов выступит Надежда Рябец.



Всего в Токио будут биться 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), среди которых будет разыграно 13 комплектов наград: восемь - у мужчин и пять - у женщин.