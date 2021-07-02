Скорая помощь: «Врачи сделали все возможное для попытки спасти мальчика в 5 микрорайоне Актау»

Фото из архива lada.kz
Как сообщают медики, информация о том, что врачи Скорой помощи были неподготовленными, не соответствует действительности.
- Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 21:46. На место врачи прибыли в 21:52. Очевидцы сообщили, что мальчик упал с высоты 1,5-2 метров. От удара получил открытую черепно-мозговую травму. Медики помогали ему как могли. Сделали электрокардиографию, измерили давление, реанимационная помощь была оказана. Чтобы не терять время, подростка сразу госпитализировали в областную детскую больницу, – сообщили на станции Скорой помощи.
По словам медиков, у мальчика была очень тяжелая травма.
- Подросток получил от удара о землю открытую черепно-мозговую травму. Наши врачи до конца боролись за его жизнь. Все, что говорили очевидцы, не является правдой. Врачи сделали все возможное, чтобы попытаться спасти подростка, - сообщили врачи.
Напомним, мальчик погиб в 5 микрорайоне, взявшись за фонарный столб. Две предварительные версии гибели: удар током и падение с высоты озвучили в акимате Актау. Очевидцы трагедии считают, что ребенка можно было спасти. Свидетелям трагедии пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.
- Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 21:46. На место врачи прибыли в 21:52. Очевидцы сообщили, что мальчик упал с высоты 1,5-2 метров. От удара получил открытую черепно-мозговую травму. Медики помогали ему как могли. Сделали электрокардиографию, измерили давление, реанимационная помощь была оказана. Чтобы не терять время, подростка сразу госпитализировали в областную детскую больницу, – сообщили на станции Скорой помощи.
По словам медиков, у мальчика была очень тяжелая травма.
- Подросток получил от удара о землю открытую черепно-мозговую травму. Наши врачи до конца боролись за его жизнь. Все, что говорили очевидцы, не является правдой. Врачи сделали все возможное, чтобы попытаться спасти подростка, - сообщили врачи.
Напомним, мальчик погиб в 5 микрорайоне, взявшись за фонарный столб. Две предварительные версии гибели: удар током и падение с высоты озвучили в акимате Актау. Очевидцы трагедии считают, что ребенка можно было спасти. Свидетелям трагедии пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.