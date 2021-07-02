«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Июля
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.05 KZT
  • €1 = 505.04 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 1423

Скорая помощь: «Врачи сделали все возможное для попытки спасти мальчика в 5 микрорайоне Актау»

Врачи Скорой помощи Актау рассказали свою правду о гибели подростка в 5 микрорайоне Актау. По данным медиков, они приложили максимум усилий для его спасения.

Фото из архива lada.kz
Как сообщают медики, информация о том, что врачи Скорой помощи были неподготовленными, не соответствует действительности.

- Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 21:46. На место врачи прибыли в 21:52. Очевидцы сообщили, что мальчик упал с высоты 1,5-2 метров. От удара получил открытую черепно-мозговую травму. Медики помогали ему как могли. Сделали электрокардиографию, измерили давление, реанимационная помощь была оказана. Чтобы не терять время, подростка сразу госпитализировали в областную детскую больницу, – сообщили на станции Скорой помощи.

По словам медиков, у мальчика была очень тяжелая травма.

- Подросток получил от удара о землю открытую черепно-мозговую травму. Наши врачи до конца боролись за его жизнь. Все, что говорили очевидцы, не является правдой. Врачи сделали все возможное, чтобы попытаться спасти подростка, - сообщили врачи.

Напомним, мальчик погиб в 5 микрорайоне, взявшись за фонарный столб. Две предварительные версии гибели: удар током и падение с высоты озвучили в акимате Актау. Очевидцы трагедии считают, что ребенка можно было спасти. Свидетелям трагедии пришлось доказывать на себе наличие электрического напряжения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:12
Эти отписки тяжело читать. Лучше бы вообще промолчали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • TU-154
  • Suvorov30
  • Галина63
  • shurik_kz11
  • Empro
 None None (Посетители) Сегодня, 15:05
С каких пор измерение давления и кардиограма относится к реанимационым действиям?
Соболезнования родителям ;(
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Neo_85
  • Галина63
  • Альфарий
 babe (Посетители) Сегодня, 14:42
Читаю и сердце от боли сжимается! Дай сил родителям пережить это горе! Берегите своих детей!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика