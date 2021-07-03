Сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда

Фото Рашида Исмагилова
Актауские дольщики 2 июля вышли на дорогу перед зданием городского суда с требованием рассмотреть дело о строительстве жилого комплекса «Гаухар Тас».
Объект должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад.
Однако застройщик, как передает телеканал «Астана», продавший одну квартиру сразу нескольким покупателям, сбежал. Его сумели задержать и в данный момент он находится в следственном изоляторе. Из-за этого около 200 дольщиков не могут получить доступ к своим квартирам.
Обманутые рассказали, что объект не могут передать другой строительной компании, так как имущество числится за предыдущим владельцем. Для передачи документов требуется решение суда.
- Мы не можем ждать уголовного суда, поскольку это будет длиться несколько лет. У нас нет такой возможности. Люди отдали последнее, продали квартиры. Инвалиды, матери-одиночки, которые сейчас по съемным квартирам. Больше полугода идет подготовка к суду, все документы были предоставлены суду, списки всех дольщиков, - рассказала Улмекен Кенжебаева, жительница города.
В суде обманутых дольщиков просят не паниковать, так как гражданский иск поступил в суд лишь в апреле этого года.
- Судебное заседание назначено на 15 июля 2021 года. По данному делу срок рассмотрения ни истек. Доводы о том, что суд волокитит данное дело считаю несостоятельными, поскольку процесс назначен, и в установленный законом срок дело будет рассмотрено. По данному делу процессуальные сроки не нарушены, - подчеркнул Рахимжан Бейсенов, председатель суда №2 Актау.
Уголовное дело передадут в суд также в этом месяце. По данным полиции, скандальный застройщик арестован по статье «мошенничество». Ему грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Объект должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад.
Однако застройщик, как передает телеканал «Астана», продавший одну квартиру сразу нескольким покупателям, сбежал. Его сумели задержать и в данный момент он находится в следственном изоляторе. Из-за этого около 200 дольщиков не могут получить доступ к своим квартирам.
Обманутые рассказали, что объект не могут передать другой строительной компании, так как имущество числится за предыдущим владельцем. Для передачи документов требуется решение суда.
- Мы не можем ждать уголовного суда, поскольку это будет длиться несколько лет. У нас нет такой возможности. Люди отдали последнее, продали квартиры. Инвалиды, матери-одиночки, которые сейчас по съемным квартирам. Больше полугода идет подготовка к суду, все документы были предоставлены суду, списки всех дольщиков, - рассказала Улмекен Кенжебаева, жительница города.
В суде обманутых дольщиков просят не паниковать, так как гражданский иск поступил в суд лишь в апреле этого года.
- Судебное заседание назначено на 15 июля 2021 года. По данному делу срок рассмотрения ни истек. Доводы о том, что суд волокитит данное дело считаю несостоятельными, поскольку процесс назначен, и в установленный законом срок дело будет рассмотрено. По данному делу процессуальные сроки не нарушены, - подчеркнул Рахимжан Бейсенов, председатель суда №2 Актау.
Уголовное дело передадут в суд также в этом месяце. По данным полиции, скандальный застройщик арестован по статье «мошенничество». Ему грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.