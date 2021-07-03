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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 2005

Сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда

Около 200 дольщиков в Актау требуют рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир. Об этом сообщает телеканал «Астана».

Фото Рашида Исмагилова
Актауские дольщики 2 июля вышли на дорогу перед зданием городского суда с требованием рассмотреть дело о строительстве жилого комплекса «Гаухар Тас».

Объект должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад.

Однако застройщик, как передает телеканал «Астана», продавший одну квартиру сразу нескольким покупателям, сбежал. Его сумели задержать и в данный момент он находится в следственном изоляторе. Из-за этого около 200 дольщиков не могут получить доступ к своим квартирам.

Обманутые рассказали, что объект не могут передать другой строительной компании, так как имущество числится за предыдущим владельцем. Для передачи документов требуется решение суда.

- Мы не можем ждать уголовного суда, поскольку это будет длиться несколько лет. У нас нет такой возможности. Люди отдали последнее, продали квартиры. Инвалиды, матери-одиночки, которые сейчас по съемным квартирам. Больше полугода идет подготовка к суду, все документы были предоставлены суду, списки всех дольщиков, - рассказала Улмекен Кенжебаева, жительница города.

В суде обманутых дольщиков просят не паниковать, так как гражданский иск поступил в суд лишь в апреле этого года.

- Судебное заседание назначено на 15 июля 2021 года. По данному делу срок рассмотрения ни истек. Доводы о том, что суд волокитит данное дело считаю несостоятельными, поскольку процесс назначен, и в установленный законом срок дело будет рассмотрено. По данному делу процессуальные сроки не нарушены, - подчеркнул Рахимжан Бейсенов, председатель суда №2 Актау.

Уголовное дело передадут в суд также в этом месяце. По данным полиции, скандальный застройщик арестован по статье «мошенничество». Ему грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.




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Комментарии ( 3 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 14:32
Не дают положенные 10 соток, не дают должной защиты от проходимцев, зачем они нужны в своих кабинетах спрашивается?!
 
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Исатай (Посетители) Сегодня, 14:23
Ingul,
Если это было два года назад, то тогда такого резкого подорожания не было.

Ingul,
Во вторых, долевое строительство в Казахстане очень сильно ограничено.
Деньги дольщиков можно привлекать только после получения разрешения Акимата.
У пострадавших нет договоров долевого строительства.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:29
Дольщиков можно понять.
Но вряд ли кто-то поймет застройщика.
Вряд ли он планировал собрать деньги и убежать.
Скорее всего просчитался. Материалы, механизмы и прочие ресурсы очень быстро дорожают, вот и "не поднял".
От того, что его посадят дольщикам легче не станет (в материальном плане).
Что-то надо менять в долевом строительстве на уровне законов. Одними карательными мерами ситуацию не исправить.
 
 

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