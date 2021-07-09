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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 2498

Газиз Надуев: «Умирают непривитые люди»

Вакцина от COVID-19 спасёт от реанимации и смерти. Между тем, прививать насильно мы не имеем права. Об этом заявил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По словам главного санитарного врача Мангистауской области, среди тех, кто сегодня находится в реанимационных отделениях с диагнозом «Коронавирусная инфекция», нет ни одного привитого.

- У нас есть факты, когда бабушки в возрасте от 70 до 80 лет были привитые, но заболели и с лёгким течением болезни выздоровели, всё нормально с ними. А вот среди тех, кто сейчас лежит в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, нет вакцинированных. Вы должны понять, что прививка на сегодняшний день нас спасает от попадания в реанимацию. Есть факты заболевания среди привитого населения, вакцина - это не панацея, но эти люди переносят заболевание в более лёгкой форме. Если вакцинироваться, то такого ухудшения ситуации, как было в прошлом году, когда мы теряли много больных, у нас не будет. За неделю умерли восемь человек, с начала года - 62 человека, - сообщил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.

Наша справка:

В 2020 году от коронавирусной инфекции скончалось 139 жителей Мангистауской области, 365 человек умерли от пневмонии.
С начала 2021 года от пневмонии скончалось 24 человека, от КВИ – 62 человека.



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Комментарии ( 11 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 18:36
Мимоза,Я тот, кто переболел, но с отрицательным тестом, причём 16 дней лежал с температурой, и со всеми признаками... За всю свою жизнь,.. у меня не было таких долгих ОРЗ. Свои выводы я сделал, и придерживаюсь определённых взглядов, на происходящее. Никто не вправе навязывать и принуждать, вакцина и прививка, это добровольное занятие, и тем более отстранять человека от работы, за которую он получает вознаграждение, в виде оплаты, на которое он покупает те, или иные товары для его жизнедеятельности.
 
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 Snejok (Посетители) Сегодня, 18:10
Некоторые считают, что прививаются только те кто смотрит зомбоящик и неутруждаются поиском информации, просто скину ссылку. Почитайте. Не сомневайтесь, вакцинируйтесь и не слушайте бред псевдоврачей. На их совести будет многое, ну и тех кто за ними пойдет. https://www.rbc.ru/society/09/07/2021/60e7ac639a794734ab7f3068
 
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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 18:05
diger,
Вы врач? Учёный? Имуннолог?
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:46
Г-н Надуев Г., то что вакцинация помогает справиться с болезнями и выработать коллективный иммунитет - это факт подтвержденный предыдущим опытом, НО утверждать что прививка дает гарантию от реанимации и смерти - это "Надуевательство", многое зависит от индивидуальных способностей. blind
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:38
От комментариев к этой статье веет первобытным ужасом пещерного человека: сплошные почему и зачем. Чтобы получить ответы на эти вопросы надо было учиться в школе и сейчас читать статьи на проверенных сайтах а не слушать идиотов в рассылках. В мире все устроено просто: сначала появляются болезни, затем люди учатся их лечить. Никакого мирового заговора, по крайней мере в этом вопросе нет. Мировые лидеры не могут договориться по гораздо более простым вопросам, например по ценам на нефть. Если вам спокойнее без прививки, то флаг вам в руки.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 17:24
makovka,Ещё раз с полной ответственностью заявляю, самый лучший иммунитет к данному вирусу, это у переболевшего человека. Пусть каждый выберет сам, что и как, ему поможет преодолеть сегодняшний кризис, только ради бога, аллаха, не по принуждению...
 
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 makovka (Посетители) Сегодня, 17:15
Сейчас в ковидном центре лежит человек, который в апреле сделал прививку. Лежит в тяжёлом состоянии. Так что прививка это не панацея. Всё индивидуально. Кто то без прививки легко переболел, а кто то вот так. Но утверждать главному санврачу, что после прививки переносят легко, не стоит.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 17:15
master_kz,
Вчера Лада официально разместила данные,2200 человек, и это только те, кто зарегистрован, понятно, или попал на койку, или вызов на дом, и вызов группы по забору тестов на ковид... Те кто болел с лёгкой степенью, их не включили в список. Замечу и это делается бесплатно, вопрос почему? Почему на дому, делается бесплатно тест на коронавирус, у больных с признаками ОРВи? Вопрос, почему другим группам населения за деньги? Кому выгодно тема, сами додумаетесь...
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:07
Редакция Лады, Минздрав области сделайте видео из инфекционных палат с тяжело больными на ивл в реанимации, народ не видит всего этого ужаса и не верит словам чиновников. Люди должны видеть что Ковид реален, у людей короткая память видимо, что творилось прошлым летом многие забыли уже и думают что такое не повторится и их не затронет.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: 111753576
,ваши вакцинированные ,есть прямой источник распространения заражения... на данный момент.

Можно по конкретней? Каким образом?, Сколько комментариев а толкового и обоснованного ничего нет.
 
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