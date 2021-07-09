Газиз Надуев: «Умирают непривитые люди»

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По словам главного санитарного врача Мангистауской области, среди тех, кто сегодня находится в реанимационных отделениях с диагнозом «Коронавирусная инфекция», нет ни одного привитого.



- У нас есть факты, когда бабушки в возрасте от 70 до 80 лет были привитые, но заболели и с лёгким течением болезни выздоровели, всё нормально с ними. А вот среди тех, кто сейчас лежит в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, нет вакцинированных. Вы должны понять, что прививка на сегодняшний день нас спасает от попадания в реанимацию. Есть факты заболевания среди привитого населения, вакцина - это не панацея, но эти люди переносят заболевание в более лёгкой форме. Если вакцинироваться, то такого ухудшения ситуации, как было в прошлом году, когда мы теряли много больных, у нас не будет. За неделю умерли восемь человек, с начала года - 62 человека, - сообщил Газиз Надуев, санитарный врач Мангистауской области.



Наша справка:



В 2020 году от коронавирусной инфекции скончалось 139 жителей Мангистауской области, 365 человек умерли от пневмонии.

С начала 2021 года от пневмонии скончалось 24 человека, от КВИ – 62 человека.