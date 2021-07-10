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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:13

Просмотров: 896

Президент поручил правительству решить проблему с водоснабжением в Мангистау

В ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства Серикбай Трумов рассказал о мерах, предпринимаемых по устранению дефицита воды в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта cdn.profile.ru
Глава Мангистауской области Серикбай Трумов сообщил Президенту РК о способах решения проблем с дефицитом воды в регионе.

Как отметил аким региона, одна из основных причин недостатка воды - стремительные темпы развития области, в том числе и активный рост численности населения.

- Для решения данного вопроса ведётся большая работа. Руководство региона форсирует работу опреснительных заводов. Запущен второй этап модернизации опреснительного завода «Каспий». Это подразумевает доведение мощности предприятия до 40 тысяч кубометров воды в сутки. Эти работы планируется завершить до конца года, - пояснил Серикбай Трумов.

Глава региона рассказал Президенту, что на месторождении Каражанбас в этом году планируют запустить опреснительный завод на 17 тысяч кубометров в сутки.

После его ввода в эксплуатацию питьевая вода из магистрального водопровода «Астрахань-Мангышлак» будет направлена на нужды населения. А для автономного водоснабжения Жанаозена, в курортной зоне Кендерли планируется строительство опреснительного завода на 50 тысяч кубометров воды в сутки. Сегодня национальная компания «КазМунайГаз» готовит документы для старта строительных работ в Кендерли.

Глава государства поручил Правительству всячески поддержать регион в скорой реализации данных проектов. Он отметил, что их необходимо сдать в эксплуатацию в указанные сроки.



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Комментарии ( 7 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: diger
Что за система сложилась, никто ничего не делает, пока приказа не будет от вышестоящего начальника.
Инициатива наказуема.
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:46
Сами же разрешаете строить и застраивать, лезете в старые мкр. Ну думая хватит ли мощностей на снабжения ресурсами а потом докладываете-отмазываетесь что виноваты стремительные темпы роста. Клоунада.
А если до президента не дошла инфа о проблемах с водой, то так бы ничего и не делалось. У меня впечатление что местные власти думать наперёд не умеют, только пока им сверху не скажут, ничего не делают. Толку никакого я считаю от вас.
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:45
....когда же мы наконец-то придем хотя бы к среднему уровню развития Европейских стран...где давно уже используют технологию возобновляемых источников, а именно переработка использованной хоз-бытовой воды снова после промышленной очистки на нужды населения... придерживаясь при этом строгим санитарным нормам и водному законодательству Евросоюза. В прудах-накопителях готовая доочищенная вода магистральными насосами перекачивается на повторное-рециклинг потребления на бытовые нужды населения. applause bravo
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:39
"Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды" - как поется в песне,
А руководители области думают только о строительстве туристических объектов, т.к. с таких инвесторов можно что-то состричь
 
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DAD (Посетители) Сегодня, 19:28
Активный рост численности населения?!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:03
Цитата: "Одна из основных причин недостатка воды - стремительные темпы развития области".
Я не понял, в чем выражаются стремительные темпы развития области?
Кто-то заметил?
Конечно,что-то делается, но на счет "стремительные темпы" - это преувеличение.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 18:36
Почему главе государства, надо постоянно "пинать" чиновников, чтобы руководители начали работать на своих должностях? Что за система сложилась, никто ничего не делает, пока приказа не будет от вышестоящего начальника.
 
 

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