Президент поручил правительству решить проблему с водоснабжением в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта cdn.profile.ru

Глава Мангистауской области Серикбай Трумов сообщил Президенту РК о способах решения проблем с дефицитом воды в регионе.



Как отметил аким региона, одна из основных причин недостатка воды - стремительные темпы развития области, в том числе и активный рост численности населения.



- Для решения данного вопроса ведётся большая работа. Руководство региона форсирует работу опреснительных заводов. Запущен второй этап модернизации опреснительного завода «Каспий». Это подразумевает доведение мощности предприятия до 40 тысяч кубометров воды в сутки. Эти работы планируется завершить до конца года, - пояснил Серикбай Трумов.



Глава региона рассказал Президенту, что на месторождении Каражанбас в этом году планируют запустить опреснительный завод на 17 тысяч кубометров в сутки.



После его ввода в эксплуатацию питьевая вода из магистрального водопровода «Астрахань-Мангышлак» будет направлена на нужды населения. А для автономного водоснабжения Жанаозена, в курортной зоне Кендерли планируется строительство опреснительного завода на 50 тысяч кубометров воды в сутки. Сегодня национальная компания «КазМунайГаз» готовит документы для старта строительных работ в Кендерли.



Глава государства поручил Правительству всячески поддержать регион в скорой реализации данных проектов. Он отметил, что их необходимо сдать в эксплуатацию в указанные сроки.