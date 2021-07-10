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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 21:44

Просмотров: 920

Ампутация руки после лечения знахаря: Родителей мальчика из Мангистау оштрафуют

Родители за свою халатность, из-за которой пострадал ребенок, будут оштрафованы.

Фото из архива Lada.kz
История мальчика, который лишился руки после лечения знахаря, получила продолжение. Его родители будут оштрафованы. Сколько денег им придется выплатить – решит суд.

- 9 июля вопрос рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних. Была принята во внимание положительная оценка семьи акиматом села, аксакалами, администрацией школы и соседями. Выяснилось, что дети из этой семьи очень хорошие: все занимаются спортом. Комиссия единогласно приняла решение о наложении административных штрафов по статье 127 Уголовного кодекса, - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Напомним, 23 июня мальчику, ранее лечившемуся у знахаря, провели хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя. По словам хирурга, если бы родители обратились неделей позже, то летальный исход был бы не исключён.

На своей странице в Instagram мама ребёнка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.

Для справки:

Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего
1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.



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Комментарии ( 1 )

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  • bake
  • Neo_85
 Космос (Посетители) Вчера, 22:25
Чёт я не понял - знахарь, в этой истории, в стороне остался, что ли???
Родители себя сами наказали по-полной, сделали ребенка инвалидом. Почему этого знахаря не привлекают? Сажать надо за такое!
 
 

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