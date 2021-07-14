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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 118

Круговорот ответов! Водитель Актау добивается разрешения разворота на дороге между 16 и 19 микрорайонами

Местный житель Виталий Ким на открытой площадке для ведения диалога между населением и государством на портале egov.kz обратился с вопросом к акиму региона рассмотреть возможность организовать разворот между 16 и 19 микрорайонами. Ситуацию прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Кадр видео
Обращение от Виталия Ким поступило на портал в конце января 2020 года. Он сообщил, чтобы попасть на дорогу из 16 в 19 микрорайон, необходимо выезжать на круговое движение центральной дороги, которое почти всегда загружено. Виталий Ким просил рассмотреть возможность организовать место разворота согласно приложенной схеме (выделено зелёным цветом).

В начале февраля прошлого года Виталию Киму пришёл ответ касательно организации разворота на автодороге №22 между 16 и 19 микрорайонами.

- Сотрудниками городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с полицейскими был проведён осмотр. В результате было принято решение открыть разворот со стороны кольцевой части, также установить островок на центральной части автодороги, - ответили на тот момент в акимате.


В феврале уже 2021 года Виталий Ким снова обратился с повторным письмом.

В акимате заявили, что проведена определённая работа, и выяснилось, что организация разворота невозможна из-за высокой загруженности и близости к нерегулируемому объезду на этом участке. Специалисты сообщают, что для обеспечения оптимального доступа к небольшим участкам планируется открыть разворот ближе к кольцевой части в соответствии с правилами безопасности дорожного движения.

Круговорот ответов! Водитель Актау добивается разрешения разворота на дороге между 16 и 19 микрорайонами


Сегодня, 14 июля, в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что данный участок дороги был сдан в эксплуатацию подрядчиками.

- В настоящее время идёт процедура постановки на баланс. В дальнейшем будут учтены пожелания водителей по поводу нанесения дорожных разметок, знаков и разворотов, - заверили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





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