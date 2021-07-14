Круговорот ответов! Водитель Актау добивается разрешения разворота на дороге между 16 и 19 микрорайонами

Кадр видео
Обращение от Виталия Ким поступило на портал в конце января 2020 года. Он сообщил, чтобы попасть на дорогу из 16 в 19 микрорайон, необходимо выезжать на круговое движение центральной дороги, которое почти всегда загружено. Виталий Ким просил рассмотреть возможность организовать место разворота согласно приложенной схеме (выделено зелёным цветом).
В начале февраля прошлого года Виталию Киму пришёл ответ касательно организации разворота на автодороге №22 между 16 и 19 микрорайонами.
В феврале уже 2021 года Виталий Ким снова обратился с повторным письмом.
В акимате заявили, что проведена определённая работа, и выяснилось, что организация разворота невозможна из-за высокой загруженности и близости к нерегулируемому объезду на этом участке. Специалисты сообщают, что для обеспечения оптимального доступа к небольшим участкам планируется открыть разворот ближе к кольцевой части в соответствии с правилами безопасности дорожного движения.
Сегодня, 14 июля, в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что данный участок дороги был сдан в эксплуатацию подрядчиками.
В начале февраля прошлого года Виталию Киму пришёл ответ касательно организации разворота на автодороге №22 между 16 и 19 микрорайонами.
- Сотрудниками городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с полицейскими был проведён осмотр. В результате было принято решение открыть разворот со стороны кольцевой части, также установить островок на центральной части автодороги, - ответили на тот момент в акимате.
В феврале уже 2021 года Виталий Ким снова обратился с повторным письмом.
В акимате заявили, что проведена определённая работа, и выяснилось, что организация разворота невозможна из-за высокой загруженности и близости к нерегулируемому объезду на этом участке. Специалисты сообщают, что для обеспечения оптимального доступа к небольшим участкам планируется открыть разворот ближе к кольцевой части в соответствии с правилами безопасности дорожного движения.
Сегодня, 14 июля, в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что данный участок дороги был сдан в эксплуатацию подрядчиками.
- В настоящее время идёт процедура постановки на баланс. В дальнейшем будут учтены пожелания водителей по поводу нанесения дорожных разметок, знаков и разворотов, - заверили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Оставьте свой комментарий первым.