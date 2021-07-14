Круговорот ответов! Водитель Актау добивается разрешения разворота на дороге между 16 и 19 микрорайонами

- Сотрудниками городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с полицейскими был проведён осмотр. В результате было принято решение открыть разворот со стороны кольцевой части, также установить островок на центральной части автодороги, - ответили на тот момент в акимате.

- В настоящее время идёт процедура постановки на баланс. В дальнейшем будут учтены пожелания водителей по поводу нанесения дорожных разметок, знаков и разворотов, - заверили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Обращение от Виталия Ким поступило на портал в конце января 2020 года. Он сообщил, чтобы попасть на дорогу из 16 в 19 микрорайон, необходимо выезжать на круговое движение центральной дороги, которое почти всегда загружено. Виталий Ким просил рассмотреть возможность организовать место разворота согласно приложенной схеме (выделено зелёным цветом).В начале февраля прошлого года Виталию Киму пришёл ответ касательно организации разворота на автодороге №22 между 16 и 19 микрорайонами.В феврале уже 2021 года Виталий Ким снова обратился с повторным письмом.В акимате заявили, что проведена определённая работа, и выяснилось, что организация разворота невозможна из-за высокой загруженности и близости к нерегулируемому объезду на этом участке. Специалисты сообщают, что для обеспечения оптимального доступа к небольшим участкам планируется открыть разворот ближе к кольцевой части в соответствии с правилами безопасности дорожного движения.Сегодня, 14 июля, в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что данный участок дороги был сдан в эксплуатацию подрядчиками.