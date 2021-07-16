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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 1298

Повышения заработной платы на 100% требуют работники ТОО «МунайСпецСнаб Компани»

Работники транспортного предприятия требуют руководство компании пересмотреть условия труда. Видеозапись с обращением появилась в социальных сетях.

Скрин видео
Видеозапись с обращением записали работники ТОО «МунайCпецCнаб Компани».

На видео сотрудники требуют оформления трудового договора в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий, оплату за переработки, автобус для перевозки работников, а также снятие тендерной системы и безвозвратный перевод в ОАО «УзеньМунайГаз».




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Комментарии ( 2 )

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-3
  • bekenova
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  • kostya_aktau
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 17:11
В одном месте у них не слипнится. Как говорит мой Директор если что то не устраивает видишь Дверь свободен. Зажрались они одним словом
 
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User_90 (Посетители) Сегодня, 16:56
Опять нефтянники

Опять нефтянники

Опять нефтянники
 
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 Romeo (Посетители) Сегодня, 15:43
На остальных производствах, в сфере обслуживания, в энергетике тогда тоже поднимайте.

Эти сферы куда нужнее, чем уходящая в прошлое нефть и прочая тянущая страну вниз лабуда.
 
 

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