Повышения заработной платы на 100% требуют работники ТОО «МунайСпецСнаб Компани»

Видеозапись с обращением записали работники ТОО «МунайCпецCнаб Компани».На видео сотрудники требуют оформления трудового договора в соответствии с пунктом 1 статьи 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, повышения заработной платы на 100%, выплаты пособий, оплату за переработки, автобус для перевозки работников, а также снятие тендерной системы и безвозвратный перевод в ОАО «УзеньМунайГаз».