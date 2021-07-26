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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 939

Запуск круиза Актау-Астрахань обсудили премьер-министр Казахстана и российская делегация

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудил с делегацией Астраханской области Российской Федерации возможность запуска круиза по Каспию. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра РК
Встреча Аскара Мамина с делегацией из Астраханской области России состоялась сегодня, 26 июля.

В рамках встречи дипломаты обсудили в том числе сотрудничество в сфере туризма. Они рассмотрели возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между Актау и Астраханью.

На заседании подчеркнули, что это поспособствует развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов.

Напомним, в 2018 году в порт Актау должно было войти круизное судно «Петр Великий».

Спуск корабля на воду отложили на год.

Корабль спустили на воду 24 мая 2019 года.



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Комментарии ( 3 )

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  • TU-154
 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:59
Цитата: дорожник
Такой круиз позволит незадорого и быстро ездить из Актау в Россию

Для для всякой элиты. Для простых граждан цены будут неадекватные, уже объявляли. Это как риксосы.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:56
Такой круиз позволит незадорого и быстро ездить из Актау в Россию

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Ed Word
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:51
Запуск круиза Актау-Астрахань, самая важная задача для Мамина. Других проблем у жителей Мангистауской области нет.
 
 

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