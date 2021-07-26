Запуск круиза Актау-Астрахань обсудили премьер-министр Казахстана и российская делегация

Фото предоставлено пресс-службой премьер-министра РК
Встреча Аскара Мамина с делегацией из Астраханской области России состоялась сегодня, 26 июля.
В рамках встречи дипломаты обсудили в том числе сотрудничество в сфере туризма. Они рассмотрели возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между Актау и Астраханью.
На заседании подчеркнули, что это поспособствует развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов.
Напомним, в 2018 году в порт Актау должно было войти круизное судно «Петр Великий».
Спуск корабля на воду отложили на год.
Корабль спустили на воду 24 мая 2019 года.
В рамках встречи дипломаты обсудили в том числе сотрудничество в сфере туризма. Они рассмотрели возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между Актау и Астраханью.
На заседании подчеркнули, что это поспособствует развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов.
Напомним, в 2018 году в порт Актау должно было войти круизное судно «Петр Великий».
Спуск корабля на воду отложили на год.
Корабль спустили на воду 24 мая 2019 года.