С бастующими встретилось руководство АО «Каражанбасмунай»

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На встрече с руководством работники выдвинули требования принять всех сотрудников ТОО «Industrial Service Resources» в штат АО «Каражанбасмунай», а именно, 570 человек. Также они хотят увеличить заработную плату части работникам до уровня, которую получают штатные работники АО «Каражанбасмунай».
Руководство АО «Каражанбасмунай» внимательно выслушало их требования и предложило решить ситуацию в правовом поле.
По 55 работникам в штате АО «Каражанбасмунай» вообще отсутствовали аналогичные должности, в связи с чем не было возможности и правовых оснований приравнивать их заработные платы к штатным работникам АО «Каражанбасмунай».
Приём вышеуказанных работников в основной штат АО «Каражанбасмунай» в связи с действующим мораторием невозможен.
Тем не менее, руководство АО «Каражанбасмунай» планомерно занимается решением данного вопроса путём поэтапного приёма в штат работников аутстаффинга, с учётом рабочих профессий и производственной необходимости.
Для справки:
АО «Каражанбасмунай» ежегодно закупает услуги по временному предоставлению персонала (на конкретный временный период), с проведением открытого тендера, в соответствии с законодательством. ТОО «Industrial Service Resources» по итогам тендера заключило договор с АО «Каражанбасмунай» и оказывает данные услуги в 2021 году.
Напомним, сегодня с утра, 28 июля, рабочие на месторождении Каражанбас вышли на забастовку.
Руководство АО «Каражанбасмунай» внимательно выслушало их требования и предложило решить ситуацию в правовом поле.
- В рамках уравнения условий и оплаты труда работников штата и аутстаффинга с начала года из вышеуказанных 570 работников АО «Каражанбасмунай» со своей стороны по согласованию с акционерами выделило значительные дополнительные суммы сверх основного договора, в результате чего заработная плата 515 работников ТОО «Industrial Service Resources» были приравнены к штатным работникам АО «Каражанбасмунай» по аналогичным должностям, - сообщили в пресс-службе.
По 55 работникам в штате АО «Каражанбасмунай» вообще отсутствовали аналогичные должности, в связи с чем не было возможности и правовых оснований приравнивать их заработные платы к штатным работникам АО «Каражанбасмунай».
- Несмотря на это, при индексировании заработных плат штатных работников АО «Каражанбасмунай», заработные платы части из 55 работников были повышены на четыре процента. Вопрос дальнейшего возможного повышения планируется проработать в ближайшее время. Все иные социально-бытовые и производственные условия, включая перевозку, питание, проживание, полностью идентичны условиям штатных работников АО «Каражанбасмунай», - объяснили в пресс-службе.
Приём вышеуказанных работников в основной штат АО «Каражанбасмунай» в связи с действующим мораторием невозможен.
Тем не менее, руководство АО «Каражанбасмунай» планомерно занимается решением данного вопроса путём поэтапного приёма в штат работников аутстаффинга, с учётом рабочих профессий и производственной необходимости.
- Данное решение требует всестороннего рассмотрения и согласования акционерами АО «Каражанбасмунай», и руководство обратилось к работникам о возможности решения вопроса в течение месяца. Переговорный процесс между руководством и работниками уже начат. Все остальные производственные объекты и персонал работает бесперебойно в штатном режиме, - дополнили в пресс-службе .
Для справки:
АО «Каражанбасмунай» ежегодно закупает услуги по временному предоставлению персонала (на конкретный временный период), с проведением открытого тендера, в соответствии с законодательством. ТОО «Industrial Service Resources» по итогам тендера заключило договор с АО «Каражанбасмунай» и оказывает данные услуги в 2021 году.
Напомним, сегодня с утра, 28 июля, рабочие на месторождении Каражанбас вышли на забастовку.
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