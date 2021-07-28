С бастующими встретилось руководство АО «Каражанбасмунай»

- В рамках уравнения условий и оплаты труда работников штата и аутстаффинга с начала года из вышеуказанных 570 работников АО «Каражанбасмунай» со своей стороны по согласованию с акционерами выделило значительные дополнительные суммы сверх основного договора, в результате чего заработная плата 515 работников ТОО «Industrial Service Resources» были приравнены к штатным работникам АО «Каражанбасмунай» по аналогичным должностям, - сообщили в пресс-службе.

- Несмотря на это, при индексировании заработных плат штатных работников АО «Каражанбасмунай», заработные платы части из 55 работников были повышены на четыре процента. Вопрос дальнейшего возможного повышения планируется проработать в ближайшее время. Все иные социально-бытовые и производственные условия, включая перевозку, питание, проживание, полностью идентичны условиям штатных работников АО «Каражанбасмунай», - объяснили в пресс-службе.

- Данное решение требует всестороннего рассмотрения и согласования акционерами АО «Каражанбасмунай», и руководство обратилось к работникам о возможности решения вопроса в течение месяца. Переговорный процесс между руководством и работниками уже начат. Все остальные производственные объекты и персонал работает бесперебойно в штатном режиме, - дополнили в пресс-службе .