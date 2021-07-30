«Пожалейте своих детей»: Чиновник в Мангистау не дал местным жителям провести той

Кадр с видеоролика
В Мунайлинском районе пытались провести торжество, несмотря на действующие карантинные меры из-за вспышки коронавирусных заражений.
Аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров встретил гостей перед рестораном. Сотрудники рейда сняли на видео, как чиновник пытается донести до пожилой женщины необходимость соблюдать карантин.
- Сегодня умерли 14 человек. Апа, береженого Бог бережёт. В больницах 1400 человек лежат. Подумайте о своих детях, о малышах, - обратился аким Мунайлинского района к одной из гостьей несостоявшегося тоя.
На кадрах ролика видно, как женщина расплакалась.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда жителей Мангистау не останавливают постановления главного санитарного врача. Так, например, в феврале 2021 года свадебное застолье провели в подземном паркинге жилого комплекса.
Аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров встретил гостей перед рестораном. Сотрудники рейда сняли на видео, как чиновник пытается донести до пожилой женщины необходимость соблюдать карантин.
- Сегодня умерли 14 человек. Апа, береженого Бог бережёт. В больницах 1400 человек лежат. Подумайте о своих детях, о малышах, - обратился аким Мунайлинского района к одной из гостьей несостоявшегося тоя.
На кадрах ролика видно, как женщина расплакалась.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда жителей Мангистау не останавливают постановления главного санитарного врача. Так, например, в феврале 2021 года свадебное застолье провели в подземном паркинге жилого комплекса.
Оставьте свой комментарий первым.