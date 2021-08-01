Нефтяники из Мангистау просят поднять зарплату на 70%

- Из-за роста цен наше состояние ухудшилось, в связи с этим просим увеличить нашу заработную плату на 70 процентов. 1 июля мы выдвинули свои требования, но нам сказали, что оклад повысят только на 10 процентов. В областном акимате нам вообще никакого ответа не предоставили. Мы верим, что нас услышат и что наше требование об увеличении зарплаты на 70 процентов будет удовлетворено, - обратились рабочие нефтедобывающей компании на видео.

Видео с требованиям рабочие нефтедобывающей компании ТОО «Емир-Ойл» записали 31 июля.Напомним, в 2019 году после видеобращения сотрудников ТОО «Емир-Ойл» им повысили заработную плату на 10 процентов.