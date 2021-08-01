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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:22

Просмотров: 1207

Нефтяники из Мангистау просят поднять зарплату на 70%

Работники ТОО «Емир-Ойл» обратились на видео к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Кадр видео
Видео с требованиям рабочие нефтедобывающей компании ТОО «Емир-Ойл» записали 31 июля.

- Из-за роста цен наше состояние ухудшилось, в связи с этим просим увеличить нашу заработную плату на 70 процентов. 1 июля мы выдвинули свои требования, но нам сказали, что оклад повысят только на 10 процентов. В областном акимате нам вообще никакого ответа не предоставили. Мы верим, что нас услышат и что наше требование об увеличении зарплаты на 70 процентов будет удовлетворено, - обратились рабочие нефтедобывающей компании на видео.


Напомним, в 2019 году после видеобращения сотрудников ТОО «Емир-Ойл» им повысили заработную плату на 10 процентов.




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Комментарии ( 5 )

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  • alesha
  • leo529
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 21:41
diger,я тоже живу не на необитаеиом острове. Я родилась здесь. И у меня очень много знакомых ,друзей и друзей друзей работают в этой отрасли. И приблизительный размер зп в разных компантях все знаю. Если не устраивает зп,увольняйтесь и ищите лучше. Когда человек устраивается на работу,ему озвучивают размер его заработка и условия труда. Либо тебя все устраивает и ты все принемаешь,либо не устраивает и ты идешь другую работу искать.
 
-1
  • leo529
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diger (Посетители) Сегодня, 21:25
tarnavsk70,А что по вашему, вас топчат, нужно молчать? Нет братцы, если так поступать, то все окажемся на дне.. Просто нефтянка, это движняк всех процессов, и если там уже назрела необходимость, значит край. Я элементарно знаю, кто там и что, и за что получает,я,вас уверяю зарплаты занижены по рабочим специальностям. Шикуют ИТР, просто шикардосно...
 
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  • tarnavsk70
  • alesha
 IMHO (Посетители) Сегодня, 21:24
А можно, для интереса, озвучить не только желаемые проценты, а реальные нынешние зарплаты этих недовольных нефтяников? Ну, хотя бы "от и до"? Это ведь не секретные данные? Хоть понимать, люди "воюют" за правое дело или они действительно зажрались...
 
-2
  • Нурекен
  • diger
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  • IMHO
  • alesha
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 21:00
Вообще ахренели. Куча народу не может найти хоть какую-нибудь работу!! Куча народу работает за копейки . А этим все мало. Я уже представляю как наши нищие нефтянники "закидают меня камнями",но я считаю -зажрались.
 
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  • sergei 66
 Банкир (Посетители) Сегодня, 20:46
а почему не на 170?
 
 

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