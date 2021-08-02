Долгожданную остановку начали строить в Актау

- Наконец-то, сбылось. Думала, что обещанного, как обычно, три года ждут. Надеемся, до конца лета её построят, - обрадовалась местная жительница Евгения.

По словам местных жителей, рабочие в эти выходные оградили территорию для строительства.Новую остановку напротив ТЦ «Рахат» в 8 микрорайоне чиновники пообещали установить до конца лета.Согласно проекту автобусной остановки с торговым мобильным павильоном, там будут установлены санитарно-гигиенические узлы. Они будут функционировать на время работы торгового мобильного павильона. Предприниматель имеет право установить предельную цену за пользование туалетом в размере не более 50 тенге.Обслуживанием данных павильонов, туалетов, систем отопления и кондиционера будет заниматься предприниматель.Также на территории автобусной остановки и в торговом мобильном павильоне будут установлены камеры видеонаблюдения.В марте 2020 года в редакцию Lada.kz уже жаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке в 8 микрорайоне.Тогда в акимате сообщали , что подали заявку на выделение средств из местного бюджета с целью оснащения автобусных остановок 20 павильонами. В списке также имелась и остановка в 8 микрорайоне, которую до сих пор не оборудовали.Жалоба на отсутствие остановки поступала и в этом году.