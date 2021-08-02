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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 1436

Долгожданную остановку начали строить в Актау

Горожане дождались начала строительства автобусной остановки напротив торгового дома «Рахат» в 8 микрорайоне.

Фото автора
По словам местных жителей, рабочие в эти выходные оградили территорию для строительства.

- Наконец-то, сбылось. Думала, что обещанного, как обычно, три года ждут. Надеемся, до конца лета её построят, - обрадовалась местная жительница Евгения.


Новую остановку напротив ТЦ «Рахат» в 8 микрорайоне чиновники пообещали установить до конца лета.

Согласно проекту автобусной остановки с торговым мобильным павильоном, там будут установлены санитарно-гигиенические узлы. Они будут функционировать на время работы торгового мобильного павильона. Предприниматель имеет право установить предельную цену за пользование туалетом в размере не более 50 тенге.

Долгожданную остановку начали строить в Актау


Обслуживанием данных павильонов, туалетов, систем отопления и кондиционера будет заниматься предприниматель.

Также на территории автобусной остановки и в торговом мобильном павильоне будут установлены камеры видеонаблюдения.
В марте 2020 года в редакцию Lada.kz уже жаловались жители Актау по поводу отсутствия крытого павильона и скамеек на автобусной остановке в 8 микрорайоне.

Долгожданную остановку начали строить в Актау


Тогда в акимате сообщали, что подали заявку на выделение средств из местного бюджета с целью оснащения автобусных остановок 20 павильонами. В списке также имелась и остановка в 8 микрорайоне, которую до сих пор не оборудовали.

Жалоба на отсутствие остановки поступала и в этом году.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:25
Не пойму,чему радоваться? Строят то торговый павильон! Чебуречную! А на остановку останется места для 5-6 пассажиров...Вот увидите! Думаете там о вас заботятся?! draznilka
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:08
В год по остановке.
Девиз Ё кимата: нам не куда спешить!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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