Боксёры помогают медикам с разгрузкой кислородных баллонов в Актау

Потребность в кислородных баллонах у пациентов больниц возросла. Как сообщили в федерации бокса, штатные сотрудники не справляются с таким объёмом работы. Тренерский состав со своими спортсменами добровольно решили помочь медикам с разгрузкой кислородных баллонов.Подобную помощь местные боксёры оказывали и во время первой волны коронавирусной инфекции.Видео с разгрузкой кислородных баллонов спортсмены разместили сегодня, 1 августа, на официальной странице Instagram федерации бокса Мангистауской области.