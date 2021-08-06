Установлена причина смерти подростка в 5 микрорайоне Актау

Фото из архива lada.kz
Расследование по делу о гибели ребенка еще продолжается.
- Дело расследуется по статье 001 УК РК (смерть лица). Судебно-медицинская экспертиза установила, что подросток скончался от удара током. Проверка в отношении двух компаний, занимающихся освещением, это ГКП «АУЭС» и «Курылыс Строй Сервис», продолжается, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, трагедия произошла 23 июня. Трагический случай произошёл 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.
После трагедии чиновники поспешили не делать преждевременных выводов. Серик Гусман озвучил, что причиной гибели могла стать травма головы при падении с высоты.
Свидетели трагедии рассказали о попытках спасения 14-летнего подростка в Актау. Мальчик скончался не сразу.
Медики, между тем, настаивали на своевременной помощи и высокой квалификации бригады, приехавшей на место. По данным врачей, причиной смерти могла стать открытая черепно-мозговая травма.
- Дело расследуется по статье 001 УК РК (смерть лица). Судебно-медицинская экспертиза установила, что подросток скончался от удара током. Проверка в отношении двух компаний, занимающихся освещением, это ГКП «АУЭС» и «Курылыс Строй Сервис», продолжается, - сообщили в ДП Мангистауской области.
Напомним, трагедия произошла 23 июня. Трагический случай произошёл 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.
После трагедии чиновники поспешили не делать преждевременных выводов. Серик Гусман озвучил, что причиной гибели могла стать травма головы при падении с высоты.
Свидетели трагедии рассказали о попытках спасения 14-летнего подростка в Актау. Мальчик скончался не сразу.
Медики, между тем, настаивали на своевременной помощи и высокой квалификации бригады, приехавшей на место. По данным врачей, причиной смерти могла стать открытая черепно-мозговая травма.
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