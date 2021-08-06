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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 369

Установлена причина смерти подростка в 5 микрорайоне Актау

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти 14-летнего подростка в 5 микрорайоне Актау. Мальчик скончался от удара электрическим током. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Расследование по делу о гибели ребенка еще продолжается.

- Дело расследуется по статье 001 УК РК (смерть лица). Судебно-медицинская экспертиза установила, что подросток скончался от удара током. Проверка в отношении двух компаний, занимающихся освещением, это ГКП «АУЭС» и «Курылыс Строй Сервис», продолжается, - сообщили в ДП Мангистауской области.

Напомним, трагедия произошла 23 июня. Трагический случай произошёл 23 июня, около 22:00 часов, между рынком «Волна» и школой-лицеем №7.

После трагедии чиновники поспешили не делать преждевременных выводов. Серик Гусман озвучил, что причиной гибели могла стать травма головы при падении с высоты.

Свидетели трагедии рассказали о попытках спасения 14-летнего подростка в Актау. Мальчик скончался не сразу.

Медики, между тем, настаивали на своевременной помощи и высокой квалификации бригады, приехавшей на место. По данным врачей, причиной смерти могла стать открытая черепно-мозговая травма.



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