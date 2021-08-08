Лошади продолжают поедать кустарники на набережной в Актау

- Вроде бы говорили, что коммунальщики отгоняют скот в специальные места, но этих лошадей я наблюдаю уже второй день, и никому до них нет дела, - говорит Олег.

Несколько лошадей, пасущихся без присмотра, застал местный житель Олег сегодня днём, 8 августа, в 1В микрорайоне у ЖК «Каспийская звезда». Животные объедали кусты и ели траву.Напомним, в прошлые выходные горожане пожаловались на лошадиное «нашествие».Позже в акимате сообщили, что пасущихся без присмотра животных в черте города отгоняют в специальное место.