Непристёгнутый ремень безопасности - самое частое нарушение водителей Актау

- Столь же важен запрет пользоваться за рулём сотовым телефоном. Водителя ничто не должно отвлекать от управления транспортным средством. Это особенно актуально в летнее время, когда активными участниками движения становятся велосипедисты и самокатисты, а на улицах много детей. В любую секунду телефон может стать косвенной причинной трагедии. Между тем это ещё одно чрезвычайно распространенное нарушение, - проинформировали в полиции.

- Важно понимать, что правила дорожного движения нацелены на сохранение жизни и здоровья людей. Мы убедительно просим водителей строго соблюдать ПДД и не рисковать жизнью и здоровьем участников движения. И пешеходам не стоит забывать, что они также являются участниками дорожного движения и помнить правила дорожного движения, - дополнил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

За семь месяцев этого года полицейские в Мангистау выявили 24 379 нарушений правил дорожного движения.Зачастую, как отметили в ведомстве, водители пренебрегают простыми правилами, направленными на снижение аварийности и травматизма на дорогах. Анализ показывает, что самыми частыми нарушениями водителей Мангистау являются непристёгнутые ремни безопасности. За семь месяцев выявлено 2844 таких факта.За семь месяцев зафиксировано 1865 фактов данного нарушения.За непропуск пешехода оформлены 453 водителя, а за переход дороги в неположенном месте составлен протокол на 2321 человека. В состоянии опьянения за рулём находились 246 водителей.