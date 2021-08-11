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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 799

Непристёгнутый ремень безопасности - самое частое нарушение водителей Актау

С начала года стражи порядка составили 2844 протокола за нарушение этого правила, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
За семь месяцев этого года полицейские в Мангистау выявили 24 379 нарушений правил дорожного движения.

Зачастую, как отметили в ведомстве, водители пренебрегают простыми правилами, направленными на снижение аварийности и травматизма на дорогах. Анализ показывает, что самыми частыми нарушениями водителей Мангистау являются непристёгнутые ремни безопасности. За семь месяцев выявлено 2844 таких факта.

- Столь же важен запрет пользоваться за рулём сотовым телефоном. Водителя ничто не должно отвлекать от управления транспортным средством. Это особенно актуально в летнее время, когда активными участниками движения становятся велосипедисты и самокатисты, а на улицах много детей. В любую секунду телефон может стать косвенной причинной трагедии. Между тем это ещё одно чрезвычайно распространенное нарушение, - проинформировали в полиции.


За семь месяцев зафиксировано 1865 фактов данного нарушения.

За непропуск пешехода оформлены 453 водителя, а за переход дороги в неположенном месте составлен протокол на 2321 человека. В состоянии опьянения за рулём находились 246 водителей.

- Важно понимать, что правила дорожного движения нацелены на сохранение жизни и здоровья людей. Мы убедительно просим водителей строго соблюдать ПДД и не рисковать жизнью и здоровьем участников движения. И пешеходам не стоит забывать, что они также являются участниками дорожного движения и помнить правила дорожного движения, - дополнил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • Maximus
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:51
- Какая причина остановки?
- Так Вы делаете опасный маневр без подачи сигнала и не пропустив другое ТС, на скорости не пропускаете пешехода, при этом избегая столкновения с ним пересекаете сплошную и совершаете аварийную ситуацию уже на встречке, ну ко всему у вас нет регистрации ГБО и страховки.
- подожди, я сейчас позвоню...
- ...Баке, но я уже начал оформлять протокол... ...ну хорошо, оформлю за ремень как обычно... blind
 
 

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