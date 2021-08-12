Повышенную концентрацию сероводорода и оксида углерода в Актау зафиксировали экологи

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау сегодня, 12 августа, фиксируют повышение уровня концентрации сероводорода в воздухе.
По данным приложения Air.kz, на автоматическом стационарном посту в 12 микрорайоне 12 августа в 11:00 зафиксирован очень высокий уровень концентрации сероводорода - 15,2 мкг/м3. А также зафиксирован повышенный уровень загрязнения оксидом углерода — 1297 мгк/м3.
- Ночью наши специалисты выехали, действительно, везде по городу есть превышение, но пока мы не смогли определить, что является источником. Пока мы ещё проводим мониторинг, в том числе на предприятиях, дополнительно будет сообщено о его результатах, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, превышение нормы по сероводороду в Актау напугало жителей. Ситуацию прокомментировали синоптики. Была названа причина неприятного запаха в Актау.
По данным приложения Air.kz, на автоматическом стационарном посту в 12 микрорайоне 12 августа в 11:00 зафиксирован очень высокий уровень концентрации сероводорода - 15,2 мкг/м3. А также зафиксирован повышенный уровень загрязнения оксидом углерода — 1297 мгк/м3.
- Ночью наши специалисты выехали, действительно, везде по городу есть превышение, но пока мы не смогли определить, что является источником. Пока мы ещё проводим мониторинг, в том числе на предприятиях, дополнительно будет сообщено о его результатах, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, превышение нормы по сероводороду в Актау напугало жителей. Ситуацию прокомментировали синоптики. Была названа причина неприятного запаха в Актау.