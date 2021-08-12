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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 902

Повышенную концентрацию сероводорода и оксида углерода в Актау зафиксировали экологи

Ночью мониторинговая группа выезжала в разные точки города, где замеряла уровень концентрации сероводорода. Она оказалась превышена. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Жители Актау сегодня, 12 августа, фиксируют повышение уровня концентрации сероводорода в воздухе.

По данным приложения Air.kz, на автоматическом стационарном посту в 12 микрорайоне 12 августа в 11:00 зафиксирован очень высокий уровень концентрации сероводорода - 15,2 мкг/м3. А также зафиксирован повышенный уровень загрязнения оксидом углерода — 1297 мгк/м3.

- Ночью наши специалисты выехали, действительно, везде по городу есть превышение, но пока мы не смогли определить, что является источником. Пока мы ещё проводим мониторинг, в том числе на предприятиях, дополнительно будет сообщено о его результатах, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Повышенную концентрацию сероводорода и оксида углерода в Актау зафиксировали экологи


Повышенную концентрацию сероводорода и оксида углерода в Актау зафиксировали экологи


Напомним, превышение нормы по сероводороду в Актау напугало жителей. Ситуацию прокомментировали синоптики. Была названа причина неприятного запаха в Актау.



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Комментарии ( 5 )

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evgmb (Посетители) Сегодня, 16:51
Купались возле баз, почувствовали запах тухлях яиц, запах этот шёл из под земли , потом заметил пузырьки поднимающиеся со дна, такую картину наблюдал и в прошлом году, похоже что газ выходит по берегу в определённых местах

ветер Южный с моря дует вот и чувствуется сероводорода. Именно Южный тоесть промзону в город не несет
 
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  • Ingul
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:39
"но пока мы не смогли определить, что является источником"
Разве у экологов не должно быть списка вредных производств в регионе? Разве в этом списке не указаны, какие именно вредные выбросы, имеет то или иное предприятие? Разве в этом списке нет адресов этих предприятий?
Наши экологи хвастали на этих страницах, что они из космоса мусор находят, молодцы конечно. Привлекайте также для поиска источников выбросов, есть метод спектрального анализа. Ещё проще провести ночные рейды на все опасные и вредные производства, не секрет, что выбросы производят в ночное время. Например, каждое утро над промзоной стоит сизый туман и желтый "лисий хвост" от казазота, которые стравливают именно ночью, потому, что визуально не зафиксировать и еле-еле днём... Вонь стоит от асфальтовых заводов, кто их проверял? Каждую ночь жгут мусор в личных подворьях, на различных "базах", в гаражах, чтобы не платить за его вывоз...
Ищите, вы не на Луне живёте, этим же воздухом дышете и дети ваши тоже...
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 16:33
И года не прошло.
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 16:09
Ойй. А кто это сделааал???
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:05
но пока мы не смогли определить, что является источником. Пока мы ещё проводим мониторинг, в том числе на предприятиях, дополнительно будет сообщено о его результатах, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

туристы наверное как всегда весь кислород выдышали и напустили сероводорода
 
 

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