Полиция Мангистау выступила против LED-ламп на авто

- В отношении него составлен протокол по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 230 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.

- Каждый человек, управляя автомобилем в ночное время, часто видит транспортные средства, световые приборы которых являются чрезмерно яркими и совершенно не позволяют водителю встречного транспорта смотреть на дорогу. Такие фонари мешают другим участникам дорожного движения видеть дорогу, в результате чего могут произойти ДТП, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

Устанавливаемые на автомобили LED-источники света запрещены к использованию во время дорожного движения.Так, в ночь на 14 августа около 02:30 в 5 микрорайоне из-за установки LED-ламп инспекторы остановили автомобиль Lexus.В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не был зарегистрирован в страховом полисе.Автомобиль нарушителя закрыт на штрафстоянку.Сотрудники батальона патрульной полиции в Актау постоянно ведут борьбу с источниками света, препятствующими другим водителям.