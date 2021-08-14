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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:59

Просмотров: 669

Полиция Мангистау выступила против LED-ламп на авто

LED-источники света в большинстве случаев являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий, заявили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Устанавливаемые на автомобили LED-источники света запрещены к использованию во время дорожного движения.

Так, в ночь на 14 августа около 02:30 в 5 микрорайоне из-за установки LED-ламп инспекторы остановили автомобиль Lexus.

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не был зарегистрирован в страховом полисе.

- В отношении него составлен протокол по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 230 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.


Автомобиль нарушителя закрыт на штрафстоянку.

Сотрудники батальона патрульной полиции в Актау постоянно ведут борьбу с источниками света, препятствующими другим водителям.

- Каждый человек, управляя автомобилем в ночное время, часто видит транспортные средства, световые приборы которых являются чрезмерно яркими и совершенно не позволяют водителю встречного транспорта смотреть на дорогу. Такие фонари мешают другим участникам дорожного движения видеть дорогу, в результате чего могут произойти ДТП, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.


Для справки:

Статья 230 часть 2 КоАП РК - Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования. Влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей.

Статья 590 часть 5 КоАП РК - Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.




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Комментарии ( 4 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 22:32
Цитата: Ирон
LED лампы сильно слепят даже в городе
В каждой машине есть регулировка угла наклона и угла поворота фар! Если не правильно установлено то и обычная лампа при ближнем свете будет ослеплять. А при нашем освещении на дорогах эти лампы хоть как то помогут среагировать на пешехода или какую нибудь живность.
 
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  • Шевченко 81
  • Шевченко-76
  • Daulet201999
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 22:20
Полиция правильно делает, что гоняет их, но им также не мешало бы гонять окемат, чтобы в городе освещение на дорогах было хотя бы приближенное к нормальному
 
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  • Pinochet
  • Шевченко-76
  • Daulet201999
 Ирон (Посетители) Сегодня, 22:14
Земляк,
Вот тут ты не прав.LED лампы сильно слепят даже в городе.понакупают дешёвый китайский шерпотреп.чветят они в разные стороны и слепят водителей.правельно что гоняют их и штрафуют
 
-2
  • Daulet201999
  • GIBSON.SG
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Земляк (Посетители) Сегодня, 21:49
Полная Чушь сабачья! Может быть на трассе LED будет мешать а в городе где есть нормальное уличное освещение ни как не мешает! А основная причина ДТП не знание правил и игра на авось проскачу.
 
 

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