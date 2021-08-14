Полиция Мангистау выступила против LED-ламп на авто

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Устанавливаемые на автомобили LED-источники света запрещены к использованию во время дорожного движения.
Так, в ночь на 14 августа около 02:30 в 5 микрорайоне из-за установки LED-ламп инспекторы остановили автомобиль Lexus.
В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не был зарегистрирован в страховом полисе.
Автомобиль нарушителя закрыт на штрафстоянку.
Сотрудники батальона патрульной полиции в Актау постоянно ведут борьбу с источниками света, препятствующими другим водителям.
Для справки:
Статья 230 часть 2 КоАП РК - Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования. Влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей.
Статья 590 часть 5 КоАП РК - Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Так, в ночь на 14 августа около 02:30 в 5 микрорайоне из-за установки LED-ламп инспекторы остановили автомобиль Lexus.
В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не был зарегистрирован в страховом полисе.
- В отношении него составлен протокол по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 230 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.
Автомобиль нарушителя закрыт на штрафстоянку.
Сотрудники батальона патрульной полиции в Актау постоянно ведут борьбу с источниками света, препятствующими другим водителям.
- Каждый человек, управляя автомобилем в ночное время, часто видит транспортные средства, световые приборы которых являются чрезмерно яркими и совершенно не позволяют водителю встречного транспорта смотреть на дорогу. Такие фонари мешают другим участникам дорожного движения видеть дорогу, в результате чего могут произойти ДТП, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.
Для справки:
Статья 230 часть 2 КоАП РК - Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования. Влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 160, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 месячных расчетных показателей.
Статья 590 часть 5 КоАП РК - Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.