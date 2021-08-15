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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1179

Стартовал авиарейс Актау-Грозный-Актау

Рейсы осуществляет авикомпания «SCAT», сообщила директор туристической фирмы ТОО «Саяхат Travel» Занни Шахшаева.

Фото из доступных источников
Первый рейс из Актау в Грозный вылетел в эту субботу, 14 августа, в 13:00. В обратную сторону он направился через один час.

На борту небольшого воздушного судна Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 посадочных мест в Чеченскую Республику отправились 39 человек, в Актау - 40 пассажиров.

- Планируется, что полёты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Всё будет зависеть от выдачи разрешения на авиаперелёт, - сообщила Занни Шахшаева.


Стоимость билета для взрослых составляет 81 000 тенге, детский авиабилет обойдётся в 71 000 тенге.

Рейс Актау-Грозный-Актау является чартерным, в связи с этим цены, возможно, цены будут варьироваться.

Продажа авиабилетов производится в туристической фирме ТОО «Саяхат Travel» в доме №39 в 6 микрорайоне.



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Комментарии ( 3 )

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ирина ирина (Посетители) Сегодня, 20:06
Почему цена написана 81000тг, а через приложение самая низкая от 350000тг?
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:53
Ну хоть какая то отдушина для жителей нашего города появится для быстрого перемещения в Россию

Жить нужно непременно хорошо
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 19:10
890.000тг туда и обратно. Легче самому летать научится.
 
 

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