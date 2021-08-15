Стартовал авиарейс Актау-Грозный-Актау

- Планируется, что полёты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Всё будет зависеть от выдачи разрешения на авиаперелёт, - сообщила Занни Шахшаева.

Первый рейс из Актау в Грозный вылетел в эту субботу, 14 августа, в 13:00. В обратную сторону он направился через один час.На борту небольшого воздушного судна Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 посадочных мест в Чеченскую Республику отправились 39 человек, в Актау - 40 пассажиров.Стоимость билета для взрослых составляет 81 000 тенге, детский авиабилет обойдётся в 71 000 тенге.Рейс Актау-Грозный-Актау является чартерным, в связи с этим цены, возможно, цены будут варьироваться.Продажа авиабилетов производится в туристической фирме ТОО «Саяхат Travel» в доме №39 в 6 микрорайоне.