В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом

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Выздоровели за минувшие сутки в стране 7416 человек, в том числе в Мангистауской области 390 человек. Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в «красной» зоне.



- На протяжении последних трёх недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тысяч случаев, - отметил Алексей Цой, министр здравоохранения РК.



Он поручил акимам усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью.



- Население прошу при первых признаках КВИ обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следует помнить, что соблюдение простых правил спасёт жизни сотни людей, - сказал Алексей Цой.



Занятость инфекционных коек в стране составляет 53 процента (30123), реанимационных - 47 процентов (2401).



Наименьший процент охвата вакцинацией по-прежнему наблюдается в Мангистауской области - 35 процентов.