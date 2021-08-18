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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 1006

В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает coronavirus.kz.

Фото с сайта inform.kz
Выздоровели за минувшие сутки в стране 7416 человек, в том числе в Мангистауской области 390 человек. Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в «красной» зоне.

- На протяжении последних трёх недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тысяч случаев, - отметил Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

Он поручил акимам усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью.

- Население прошу при первых признаках КВИ обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Следует помнить, что соблюдение простых правил спасёт жизни сотни людей, - сказал Алексей Цой.

Занятость инфекционных коек в стране составляет 53 процента (30123), реанимационных - 47 процентов (2401).

Наименьший процент охвата вакцинацией по-прежнему наблюдается в Мангистауской области - 35 процентов.



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Комментарии ( 3 )

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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 13:12
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-3
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diger (Посетители) Сегодня, 11:43
Ingul,А какое будет снижение, если идёт искусственное инфицирование, через вакцинацию. Ведь никто не исследует, этот не минуемый процесс, не нужна эта статистика, так как всплывёт вопрос, а для чего тогда вообще вакцинация,только лишь для снижения возможного тяжёлого течения заболевания? В прошлом году к осени пошёл спад, прививки не было, сейчас чётко держится, где проблема? С гриппом также было.
 
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  • Око
  • Eduard666
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:28
Вот и все снижение. Расслабляться никак нельзя.

Вот вам и все снижение. Расслабляться никак нельзя.
 
 

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