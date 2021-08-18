В Мангистау начали вакцинировать пенсионеров и инвалидов на дому

Аманбек Жумыров

За первый день работы мобильной бригады прививку получил 51 житель области.



​- Работа по вакцинации социально уязвимых слоёв населения и лиц с хроническими заболеваниями ведётся на дому. К слову, за один день прививку получил 51 житель. В каждой поликлинике будут организованы дополнительные выездные бригады, которые усилят работу в этом направлении, - сказал Аманбек Жумыров.



В первый день акции было сформировано три выездные бригады. На следующий день работали уже семь бригад.



- Оказание первичной медико-санитарной помощи возможно во всех частных или государственных учреждениях. При необходимости бригады от каждого учреждения готовы выезжать на дом, - сказал Аманбек Жумыров.