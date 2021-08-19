Не пожелаешь и врагу! Дочери больной коронавирусом пенсионерки рассказали об отношении к их матери в модульном центре Актау

- Понимаю, что после болезни худеют, но не до такой же степени. На неё страшно смотреть, как будто после Бухенвальда. Она ведь не одна такая там, - возмутилась Марина.

Как рассказали дочери пенсионерки Елена и Марина, 7 августа их мать госпитализировали в модульный центр.Дочери передавали ей воду и продукты, чистое бельё, которые в итоге, как они выяснили, не доходили до матери. Пелёнки и памперсы ей почти не меняли. Кроме воды и фруктов она ничего не ела.В связи с улучшением состояния 16 августа пенсионерку перевели в провизорный стационар при туберкулёзном диспансере. По словам медиков, женщина поступила грязная, в мокрой сорочке. У неё не было аппетита.Елена и Марина благодарят медсестёр и врачей провизорного стационара за милосердие и надлежащий уход за их матерью.