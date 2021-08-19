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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:36

Просмотров: 1081

Не пожелаешь и врагу! Дочери больной коронавирусом пенсионерки рассказали об отношении к их матери в модульном центре Актау

Бывший медицинский работник 84-летняя Раиса Калаева заболела коронавирусом и была госпитализирована в модульный центр Актау. Должного ухода, как говорят её дочери, их матери не оказывали. После выписки она была в истощённом состоянии.

Раиса Калаева у дочери Елены. Кадр видео
Как рассказали дочери пенсионерки Елена и Марина, 7 августа их мать госпитализировали в модульный центр.

Дочери передавали ей воду и продукты, чистое бельё, которые в итоге, как они выяснили, не доходили до матери. Пелёнки и памперсы ей почти не меняли. Кроме воды и фруктов она ничего не ела.

- Понимаю, что после болезни худеют, но не до такой же степени. На неё страшно смотреть, как будто после Бухенвальда. Она ведь не одна такая там, - возмутилась Марина.


В связи с улучшением состояния 16 августа пенсионерку перевели в провизорный стационар при туберкулёзном диспансере. По словам медиков, женщина поступила грязная, в мокрой сорочке. У неё не было аппетита.

Елена и Марина благодарят медсестёр и врачей провизорного стационара за милосердие и надлежащий уход за их матерью.




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Комментарии ( 7 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:48
Бездушию врачей поём мы песню. Всё упирается в деньги и я насмотрелся тут на таких которые от твоего кармана взгляд оторвать не могут и поэтому все думают,что все врачи такие,но не все просто есть овцы алчные и чёрствые для которых человеческая жизнь копейка хорошо их не так много.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:46
Дай Бог выздоровления бабушке! Хорошо ещё в живых осталась! Не хорошее у меня отношение к этому модульному центру!
 
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  • Ирон
 chrome (Посетители) Сегодня, 20:05
В самом конце новости, они всё-таки благодарят...
Чет я не понял?!

По своему опыту, отец бывал в реанимации, и эти *******(не хорошие люди), толи мед братья, то ли кто там в это окошко выныривают, намекали про то что им типа какая-то благодарность должна быть... И йа вот думаю, что раз ты решил там работать, то не проси ни чего за свою деятельность, если люди могут, они и так тебя отблагодарят. И йа вот мечтаю чтоб мне этот человек в лицо попался, я бы его от души отблагодарил, в пятачину...
 
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  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:55
Цитата: Wins
Старость в нашей стране это страшная вещь...

Рыночек порешал. Как только дашь денег так сразу отношение поменяется.
 
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  • Ирон
  • chrome
  • Sportikus
 makovka (Посетители) Сегодня, 19:51
Это факт! В модульном центре должного ухода нет. Отец тоже там лежал. После перевели в провизорный, и тоже сказал, что в провизорном почувствовал себя человеком. И уход стал нормальным.
 
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 19:48
Бедная женщина! Скорейшего выздоровления Вам!
 
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 Wins (Посетители) Сегодня, 19:41
Старость в нашей стране это страшная вещь...
 
 

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