Взрывы в морском порту напугали жителей Актау

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По словам отдыхающих, сегодня, 24 августа, около 15: 00 в районе Морпорта прогремели несколько взрывов, которые сопровождались пламенем высотой 5-7 метров.
В пресс-центре морского торгового порта Актау сообщили, что взрывы проходили на территории актауского северного морского терминала.
Напомним, передвижение военной техники в Мангистау объяснили в КНБ.
В пресс-центре морского торгового порта Актау сообщили, что взрывы проходили на территории актауского северного морского терминала.
- Данные взрывы проводились в рамках антитеррористических учений «Каспий-Антитеррор-2021» под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств, - заверили в пресс-центре морского торгового порта Актау.
Напомним, передвижение военной техники в Мангистау объяснили в КНБ.
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