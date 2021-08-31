Требования бастующих работников ТОО «ИБК СИБУ» Актау удовлетворены

Бастующие рабочие ТОО «ИБК СИБУ», 16.01.2021. Фото из архива Lada.kz
По инициативе местных исполнительных органов и профсоюзного центра совместно с работодателем на предприятии была создана примирительная комиссия, в состав которой вошли представители работодателя, члены профсоюза, представители государственной инспекции труда Мангистауской области.
- На протяжении всего периода переговоров профсоюзным центром Мангистауской области предпринят ряд значимых мер по достижению консенсуса между сторонами трудового спора. Наша главная задача – защитить трудовые права работников и обеспечить их социально-экономическую защищенность, - подчеркнул председатель профцентра.
По итогам длительных переговоров коллективный трудовой спор разрешен.
Так, с 1 сентября текущего года работодатель обязался повысить заработную плату работникам на 25 процентов, с 1 января 2022 года оплата на оздоровление будет производиться в размере 75 МРП (218 775 тенге).
- Стороны договорились о ежегодном повышении размера заработной платы от начисленной суммы согласно штатному расписанию, работникам товарищества - в размере 50 процентов от размера уровня годовой инфляции. В свою очередь, работники компании обязались не проводить незаконные забастовки. Таким образом, коллективные требования работников сняты с повестки дня, трудовой спор на предприятии ТОО «ИБК СИБУ» исчерпан, - отметили в медиацентре федерации профсоюзов РК.
Напомним, с начала текущего года работники буровой компании выдвигали к работодателю ряд требований о повышении заработной платы и премиальных выплат за работу в праздничные дни на 70 МРП, начислении 50 процентов от заработной платы в случае простоя, а также первоочередного сокращения граждан Китая и других иностранных работников в случае оптимизации штатной численности предприятия.
- На протяжении всего периода переговоров профсоюзным центром Мангистауской области предпринят ряд значимых мер по достижению консенсуса между сторонами трудового спора. Наша главная задача – защитить трудовые права работников и обеспечить их социально-экономическую защищенность, - подчеркнул председатель профцентра.
По итогам длительных переговоров коллективный трудовой спор разрешен.
Так, с 1 сентября текущего года работодатель обязался повысить заработную плату работникам на 25 процентов, с 1 января 2022 года оплата на оздоровление будет производиться в размере 75 МРП (218 775 тенге).
- Стороны договорились о ежегодном повышении размера заработной платы от начисленной суммы согласно штатному расписанию, работникам товарищества - в размере 50 процентов от размера уровня годовой инфляции. В свою очередь, работники компании обязались не проводить незаконные забастовки. Таким образом, коллективные требования работников сняты с повестки дня, трудовой спор на предприятии ТОО «ИБК СИБУ» исчерпан, - отметили в медиацентре федерации профсоюзов РК.
Напомним, с начала текущего года работники буровой компании выдвигали к работодателю ряд требований о повышении заработной платы и премиальных выплат за работу в праздничные дни на 70 МРП, начислении 50 процентов от заработной платы в случае простоя, а также первоочередного сокращения граждан Китая и других иностранных работников в случае оптимизации штатной численности предприятия.