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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 1077

Требования бастующих работников ТОО «ИБК СИБУ» Актау удовлетворены

Примирительная комиссия на предприятии ТОО «ИБК СИБУ» в Мангистауской области завершила свою работу. Основные требования работников удовлетворены. Об этом медиацентру федерации профсоюзов РК сообщил председатель профсоюзного центра региона Шадрах Ермекбайулы.

Бастующие рабочие ТОО «ИБК СИБУ», 16.01.2021. Фото из архива Lada.kz
По инициативе местных исполнительных органов и профсоюзного центра совместно с работодателем на предприятии была создана примирительная комиссия, в состав которой вошли представители работодателя, члены профсоюза, представители государственной инспекции труда Мангистауской области.

- На протяжении всего периода переговоров профсоюзным центром Мангистауской области предпринят ряд значимых мер по достижению консенсуса между сторонами трудового спора. Наша главная задача – защитить трудовые права работников и обеспечить их социально-экономическую защищенность, - подчеркнул председатель профцентра.

По итогам длительных переговоров коллективный трудовой спор разрешен.

Так, с 1 сентября текущего года работодатель обязался повысить заработную плату работникам на 25 процентов, с 1 января 2022 года оплата на оздоровление будет производиться в размере 75 МРП (218 775 тенге).

- Стороны договорились о ежегодном повышении размера заработной платы от начисленной суммы согласно штатному расписанию, работникам товарищества - в размере 50 процентов от размера уровня годовой инфляции. В свою очередь, работники компании обязались не проводить незаконные забастовки. Таким образом, коллективные требования работников сняты с повестки дня, трудовой спор на предприятии ТОО «ИБК СИБУ» исчерпан, - отметили в медиацентре федерации профсоюзов РК.

Напомним, с начала текущего года работники буровой компании выдвигали к работодателю ряд требований о повышении заработной платы и премиальных выплат за работу в праздничные дни на 70 МРП, начислении 50 процентов от заработной платы в случае простоя, а также первоочередного сокращения граждан Китая и других иностранных работников в случае оптимизации штатной численности предприятия.



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Комментарии ( 2 )

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Moderator (Администраторы ) Сегодня, 18:45
ABCD,Потому, что бастовать начали 16.01.2021, в тексте есть активные ссылки на предысторию
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:33
Не соответствие какое то, на фото осень или зима!
 
 

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