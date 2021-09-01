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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:35

Просмотров: 3442

Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае

Забастовка работников компании «West Oil Software» на месторождении Жетыбай в Мангистауской области продолжается девятые сутки, передаёт «Радио Азаттык».

Фото «Радио Азаттык»
Бастующие по-прежнему требуют повысить заработные платы, заключить коллективный трудовой договор и предоставить возможность работать независимому профсоюзу. Работодатель обвинил вышедших на протест работников в нарушении трудового законодательства и обратился с заявлением в суд. Ночующие в палатках бастующие говорят, что их требования не выполнены.

- Мы девять дней не видели своих близких, не были дома. Завтра начинаются занятия в школах, - говорит диспетчер «West Oil Software» Дарига Есжанова.


Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае


Водители Моторбай Абдрашев и Кашкынбай Кошкарбаев заявляют о давлении со стороны руководства компании.

- Я работаю 42 года. «Сидим» на нефти, а зарплаты от 120 до 200 тысяч тенге. На что этого хватит, когда всё дорожает? Вместо справедливой оплаты труда начальство «West Oil Software» подаёт на рабочих в суд, - сказал Моторбай Абдрашев.


По словам бастующих, к ответственности в качестве организаторов незаконной забастовки и её активных участников привлекаются рабочие Серик Капанов, Базаргали Нурболганов, Муратбек Самаров, Берик Махмудов и Батыржан Жарылгашев. Дело поступило на рассмотрение в Каракиянский районный суд. Первое судебное заседание прошло 30 августа. В суд компания подала в соответствии со статьями: 164 (Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров и порядок оформления и рассмотрения требований работников), 171 (право на забастовку), 176 (незаконные забастовки) Трудового Кодекса. Суд ещё продолжается, как сообщил Базаргали Нурболганов.

Рабочие говорят, что на месте забастовки побывал заместитель директора разрабатывающей месторождение компании «Мангистаумунайгаз» Калбай Измуханов. Он заявил, что требования рабочих незаконны.

Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае


С бастующими вёл переговоры и заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. Каких-либо решений пока не принято.

Заместитель глав компании «West Oil Software» Азамат Нагиметов сообщил ранее, что ведутся консультации относительно повышения зарплаты на 13 процентов. На телефонные звонки теперь же он не отвечает.

Компания «West Oil Software» предоставляет сервисно-транспортные услуги «Oil Transport Corporation» - дочерней компании «Мангистаумунайгаз» и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.

Напомним, видеообращение работников «West Oil Software» появилось в социальных сетях 23 августа.

Позже в компании сообщили, что устроившим забастовку рабочим предложили поднять заработную плату, но они отказались.

На шестые сутки более 500 рабочих собрались перед офисом «West Oil Software» в Жетыбае и записали очередное видеообращение.



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Комментарии ( 4 )

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  • Pinochet
  • arelav_74
 dimaonline (Посетители) Сегодня, 17:02
Все правильно работодатель делает! "Сидим на нефти!". Спрашивается С какой стати они "сидят на нефти"? Это их личная нефть? Эта нефть Казахстана и они не имеют к этой нефти НИКАКОГО привилегированного отношения! Я может тоже хочу, чтобы мне зарплату повысили, или учителя, или врачи - они тоже имеют такое же отношение к добываемой нефти, что и работники нефтяной компании.
 
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  • Pinochet
  • kz1990
  • arelav_74
  • Ingul
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 17:01
Так пол Казахстана у нас в Актау деньги делают, едут за высокими зарплатами, ведь по статистике у нас средняя зарплата 363 000 тенге. А если открыть сайты с поиском работы 60-80-120 тыс. Зарплаты очень сильно упали. Таксишники приезжие, которые не знают города и жадные до денег и ставят ценник 500 тенге из микрорайона в микрорайон доехать, а в дождь или праздник и до 1000 доходит. И многим приходится ездить по состоянию здоровья или маленькие дети.

Может весь Казахстан увидит бастующих и перестанет сюда наживаться толпами ехать.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-1
  • Saken777888
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  • User_90
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:35
Цитата: Saken777888
С нашими запасами таблицы Менделеева таких зарплат не должно быть.

Постройте завод/фабрику/любое производство и платите миллиарды.
А чужие доходы делить это шариковщина
 
-1
  • User_90
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  • tolk
  • alixah
  • касым
 Saken777888 (Посетители) Сегодня, 14:41
120 000 тенге это 280 долларов. Столько зарабатывают швеи в Индии, в самой бедной стране мира. С нашими запасами таблицы Менделеева таких зарплат не должно быть.
 
 

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