Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае

Фото «Радио Азаттык»
Бастующие по-прежнему требуют повысить заработные платы, заключить коллективный трудовой договор и предоставить возможность работать независимому профсоюзу. Работодатель обвинил вышедших на протест работников в нарушении трудового законодательства и обратился с заявлением в суд. Ночующие в палатках бастующие говорят, что их требования не выполнены.
Водители Моторбай Абдрашев и Кашкынбай Кошкарбаев заявляют о давлении со стороны руководства компании.
По словам бастующих, к ответственности в качестве организаторов незаконной забастовки и её активных участников привлекаются рабочие Серик Капанов, Базаргали Нурболганов, Муратбек Самаров, Берик Махмудов и Батыржан Жарылгашев. Дело поступило на рассмотрение в Каракиянский районный суд. Первое судебное заседание прошло 30 августа. В суд компания подала в соответствии со статьями: 164 (Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров и порядок оформления и рассмотрения требований работников), 171 (право на забастовку), 176 (незаконные забастовки) Трудового Кодекса. Суд ещё продолжается, как сообщил Базаргали Нурболганов.
Рабочие говорят, что на месте забастовки побывал заместитель директора разрабатывающей месторождение компании «Мангистаумунайгаз» Калбай Измуханов. Он заявил, что требования рабочих незаконны.
С бастующими вёл переговоры и заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. Каких-либо решений пока не принято.
Заместитель глав компании «West Oil Software» Азамат Нагиметов сообщил ранее, что ведутся консультации относительно повышения зарплаты на 13 процентов. На телефонные звонки теперь же он не отвечает.
Компания «West Oil Software» предоставляет сервисно-транспортные услуги «Oil Transport Corporation» - дочерней компании «Мангистаумунайгаз» и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.
Напомним, видеообращение работников «West Oil Software» появилось в социальных сетях 23 августа.
Позже в компании сообщили, что устроившим забастовку рабочим предложили поднять заработную плату, но они отказались.
На шестые сутки более 500 рабочих собрались перед офисом «West Oil Software» в Жетыбае и записали очередное видеообращение.
- Мы девять дней не видели своих близких, не были дома. Завтра начинаются занятия в школах, - говорит диспетчер «West Oil Software» Дарига Есжанова.
Водители Моторбай Абдрашев и Кашкынбай Кошкарбаев заявляют о давлении со стороны руководства компании.
- Я работаю 42 года. «Сидим» на нефти, а зарплаты от 120 до 200 тысяч тенге. На что этого хватит, когда всё дорожает? Вместо справедливой оплаты труда начальство «West Oil Software» подаёт на рабочих в суд, - сказал Моторбай Абдрашев.
По словам бастующих, к ответственности в качестве организаторов незаконной забастовки и её активных участников привлекаются рабочие Серик Капанов, Базаргали Нурболганов, Муратбек Самаров, Берик Махмудов и Батыржан Жарылгашев. Дело поступило на рассмотрение в Каракиянский районный суд. Первое судебное заседание прошло 30 августа. В суд компания подала в соответствии со статьями: 164 (Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров и порядок оформления и рассмотрения требований работников), 171 (право на забастовку), 176 (незаконные забастовки) Трудового Кодекса. Суд ещё продолжается, как сообщил Базаргали Нурболганов.
Рабочие говорят, что на месте забастовки побывал заместитель директора разрабатывающей месторождение компании «Мангистаумунайгаз» Калбай Измуханов. Он заявил, что требования рабочих незаконны.
С бастующими вёл переговоры и заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. Каких-либо решений пока не принято.
Заместитель глав компании «West Oil Software» Азамат Нагиметов сообщил ранее, что ведутся консультации относительно повышения зарплаты на 13 процентов. На телефонные звонки теперь же он не отвечает.
Компания «West Oil Software» предоставляет сервисно-транспортные услуги «Oil Transport Corporation» - дочерней компании «Мангистаумунайгаз» и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.
Напомним, видеообращение работников «West Oil Software» появилось в социальных сетях 23 августа.
Позже в компании сообщили, что устроившим забастовку рабочим предложили поднять заработную плату, но они отказались.
На шестые сутки более 500 рабочих собрались перед офисом «West Oil Software» в Жетыбае и записали очередное видеообращение.