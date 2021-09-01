Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае

- Мы девять дней не видели своих близких, не были дома. Завтра начинаются занятия в школах, - говорит диспетчер «West Oil Software» Дарига Есжанова.

- Я работаю 42 года. «Сидим» на нефти, а зарплаты от 120 до 200 тысяч тенге. На что этого хватит, когда всё дорожает? Вместо справедливой оплаты труда начальство «West Oil Software» подаёт на рабочих в суд, - сказал Моторбай Абдрашев.