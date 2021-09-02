Рабочие ТОО «Oil Construction Company» вновь записали видеообращение к президенту Казахстана

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Видеообращение рабочие записали, собравшись у акимата.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы работники ТОО «Oil Constuction Company», члены ОО «ОПР» (общественная организация отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса) просим решить наше законное требование об удержании одного процента членского взноса с нашей заработной платы на счёт нашего Профсоюза, а также принять меры к незаконным действиям работодателя за невыполнение требований Трудового кодекса, - сообщили рабочие.
По словам рабочих, компетентные органы в лице городского акимата, акима Мангистауской области и руководителя инспекции труда Мангистауской области не принимают никаких мер к незаконным, по их мнению, действиям работодателя.
Напомним, около 30 сотрудников ТОО «Oil Constuction Company» 27 августа обратились на видео к Касым-Жомарт Токаеву с просьбой разрешить их проблему. 28 августа они продолжили отстаивать свои требования.
По словам рабочих, при заключении коллективного договора организация обязана выплачивать каждому сотруднику в зависимости от зарплаты положенные 1,8 процента. Вступившим в профсоюз также положено выплачивать один процент к заработной плате в зависимости от её размеров. Руководство компании, по их словам, лишило работников данных привилегий.
Руководство компании сообщило о незаконности требований рабочих на нефтепромысле в Мангистау. Информация о том, что работников подрядной организации ТОО «Oil Constuction Company» лишили привилегий, не соответствует действительности и требованиям законодательства Республики Казахстан.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы работники ТОО «Oil Constuction Company», члены ОО «ОПР» (общественная организация отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса) просим решить наше законное требование об удержании одного процента членского взноса с нашей заработной платы на счёт нашего Профсоюза, а также принять меры к незаконным действиям работодателя за невыполнение требований Трудового кодекса, - сообщили рабочие.
По словам рабочих, компетентные органы в лице городского акимата, акима Мангистауской области и руководителя инспекции труда Мангистауской области не принимают никаких мер к незаконным, по их мнению, действиям работодателя.
Напомним, около 30 сотрудников ТОО «Oil Constuction Company» 27 августа обратились на видео к Касым-Жомарт Токаеву с просьбой разрешить их проблему. 28 августа они продолжили отстаивать свои требования.
По словам рабочих, при заключении коллективного договора организация обязана выплачивать каждому сотруднику в зависимости от зарплаты положенные 1,8 процента. Вступившим в профсоюз также положено выплачивать один процент к заработной плате в зависимости от её размеров. Руководство компании, по их словам, лишило работников данных привилегий.
Руководство компании сообщило о незаконности требований рабочих на нефтепромысле в Мангистау. Информация о том, что работников подрядной организации ТОО «Oil Constuction Company» лишили привилегий, не соответствует действительности и требованиям законодательства Республики Казахстан.
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