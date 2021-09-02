«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.34 KZT
  • €1 = 505.17 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 178

Рабочие ТОО «Oil Construction Company» вновь записали видеообращение к президенту Казахстана

Работники ТОО «Oil Constuction Company» вновь записали видеообращение. В своем обращении они просят президента страны посодействовать в решении их конфликта с работодателем.

Кадр видео
Видеообращение рабочие записали, собравшись у акимата.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы работники ТОО «Oil Constuction Company», члены ОО «ОПР» (общественная организация отраслевой профсоюз работников топливно-энергетического комплекса) просим решить наше законное требование об удержании одного процента членского взноса с нашей заработной платы на счёт нашего Профсоюза, а также принять меры к незаконным действиям работодателя за невыполнение требований Трудового кодекса, - сообщили рабочие.

По словам рабочих, компетентные органы в лице городского акимата, акима Мангистауской области и руководителя инспекции труда Мангистауской области не принимают никаких мер к незаконным, по их мнению, действиям работодателя.



Напомним, около 30 сотрудников ТОО «Oil Constuction Company» 27 августа обратились на видео к Касым-Жомарт Токаеву с просьбой разрешить их проблему. 28 августа они продолжили отстаивать свои требования.

По словам рабочих, при заключении коллективного договора организация обязана выплачивать каждому сотруднику в зависимости от зарплаты положенные 1,8 процента. Вступившим в профсоюз также положено выплачивать один процент к заработной плате в зависимости от её размеров. Руководство компании, по их словам, лишило работников данных привилегий.

Руководство компании сообщило о незаконности требований рабочих на нефтепромысле в Мангистау. Информация о том, что работников подрядной организации ТОО «Oil Constuction Company» лишили привилегий, не соответствует действительности и требованиям законодательства Республики Казахстан.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика