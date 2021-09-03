Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция

Участниками сборов, которые начались 2 сентября, стали делегации органов безопасности, специальных служб государств-участников СНГ – СГБ Республики Азербайджан, СНБ Республики Армения, КГБ Республики Беларусь, КНБ Республики Казахстан, ГКНБ Кыргызской Республики, СИБ Республики Молдова, ФСБ России, ГКНБ Республики Таджикистан, СГБ Республики Узбекистан. Также присутствовали представители министерств и ведомств нашей страны.На встрече были подведены итоги первого этапа совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021» с 23 по 26 августа, проведённого на территориях восьми государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.Спецслужбами отработано более 50 вводных, проведено 155 проверок. По их результатам на территориях государств Содружества выявлены и задержаны все члены учебных террористических групп. Готовящиеся ими террористические акты пресечены, преступные связи установлены, а орудия преступления изъяты.В рамках второго этапа совместного учения «Каспий-Антитеррор-2021» в акватории морского порта Актау также 2 сентября проведена антитеррористическая операция на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли «Буровая установка» и «Корабль» по освобождению заложников и нейтрализации террористов.По замыслу учения вооруженные «террористы» нападают и захватывают буровую установку международной совместной операционной компании и пассажирского судна с очередной сменой нефтяников на борту. Спецслужбы осуществляют комплекс первоочередных мероприятий, проводится оцепление и блокирование захваченных «террористами» объектов. К работе приступает республиканский оперативный штаб по управлению антитеррористической операцией. По тревоге поднимаются и направляются в район террористического воздействия специальные подразделения, приводятся в готовность подразделения, отвечающие за ликвидацию и минимизацию последствий террористического акта.Ключевым мероприятием сбора станет реализация заключительного этапа совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021», который пройдёт в морском порту Актау.