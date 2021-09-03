«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Сентября
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.34 KZT
  • €1 = 505.17 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 1395

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция

Антитеррористический центр государств-участников СНГ совместно с КНБ РК проводит сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб в Актау, сообщил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Фото предоставил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
Участниками сборов, которые начались 2 сентября, стали делегации органов безопасности, специальных служб государств-участников СНГ – СГБ Республики Азербайджан, СНБ Республики Армения, КГБ Республики Беларусь, КНБ Республики Казахстан, ГКНБ Кыргызской Республики, СИБ Республики Молдова, ФСБ России, ГКНБ Республики Таджикистан, СГБ Республики Узбекистан. Также присутствовали представители министерств и ведомств нашей страны.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция


На встрече были подведены итоги первого этапа совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021» с 23 по 26 августа, проведённого на территориях восьми государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция


Спецслужбами отработано более 50 вводных, проведено 155 проверок. По их результатам на территориях государств Содружества выявлены и задержаны все члены учебных террористических групп. Готовящиеся ими террористические акты пресечены, преступные связи установлены, а орудия преступления изъяты.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция


В рамках второго этапа совместного учения «Каспий-Антитеррор-2021» в акватории морского порта Актау также 2 сентября проведена антитеррористическая операция на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли «Буровая установка» и «Корабль» по освобождению заложников и нейтрализации террористов.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция


По замыслу учения вооруженные «террористы» нападают и захватывают буровую установку международной совместной операционной компании и пассажирского судна с очередной сменой нефтяников на борту. Спецслужбы осуществляют комплекс первоочередных мероприятий, проводится оцепление и блокирование захваченных «террористами» объектов. К работе приступает республиканский оперативный штаб по управлению антитеррористической операцией. По тревоге поднимаются и направляются в район террористического воздействия специальные подразделения, приводятся в готовность подразделения, отвечающие за ликвидацию и минимизацию последствий террористического акта.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция


Ключевым мероприятием сбора станет реализация заключительного этапа совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021», который пройдёт в морском порту Актау.

Сбор спецслужб стран СНГ в Актау: Проведена антитеррористическая операция






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика