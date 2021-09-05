Юного пограничника наградили в Актау

В ходе визита в Актау заместитель председателя КНБ РК, директор пограничной службы, генерал-лейтенант Дархан Дильманов лично наградил самого юного воспитанника военно-патриотического кружка «Жас шекарашы» Улана Толеухана.Мальчику восемь лет. Он учится в третьем классе средней школы №6.Улан Толеухан отличился активным участием в жизнедеятельности департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области. Он постоянно участвует в патриотических конкурсах. Активно пропагандирует среди учащихся средних школ положительную сторону воинской службы, в особенности службу пограничников.Будущие пограничники из кружка «Жас шекарашы» не только участвуют в службе пограничных нарядов, но и оказывают помощь в задержании нарушителей границы.