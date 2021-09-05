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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:30

Просмотров: 653

Юного пограничника наградили в Актау

Самый юный воспитанник военно-патриотического кружка «Жас шекарашы» удостоился нагрудного знака «Шекара қызметінің үздігі» (Отличник пограничной службы), сообщил пресс-секретарь КНБ по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин.

Фото предоставил пресс-секретарь КНБ РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин
В ходе визита в Актау заместитель председателя КНБ РК, директор пограничной службы, генерал-лейтенант Дархан Дильманов лично наградил самого юного воспитанника военно-патриотического кружка «Жас шекарашы» Улана Толеухана.

Юного пограничника наградили в Актау


Мальчику восемь лет. Он учится в третьем классе средней школы №6.

Юного пограничника наградили в Актау


Улан Толеухан отличился активным участием в жизнедеятельности департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области. Он постоянно участвует в патриотических конкурсах. Активно пропагандирует среди учащихся средних школ положительную сторону воинской службы, в особенности службу пограничников.
Будущие пограничники из кружка «Жас шекарашы» не только участвуют в службе пограничных нарядов, но и оказывают помощь в задержании нарушителей границы.

Юного пограничника наградили в Актау



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:09
Будущие пограничники из кружка «Жас шекарашы» не только участвуют в службе пограничных нарядов, но и оказывают помощь в задержании нарушителей границы.

А можно с этого места по-подробней...В каких нарядах участвуют дети и уж тем более "оказывают помощь в задержании нарушителей границы"? Возможно редакции неправильно дали информацию? Cам проходил службу в ПВ КГБ СССР. Максимум,куда могут допустить детей в наряд (естественно рядом с пограничником,несущий этот наряд),так это наряд по кухне и часовой заставы...,ну ещё могут допустить на пульт дежурного по связи. Всё! Все остальные наряды имеют статус секретными! Ну а с задержанием нарушителя---ваще сказка! Если только учебного нарушителя,то возможно.
 
 

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