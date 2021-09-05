По приросту населения Мангистау опережает Алматы

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Численность населения страны к 1 августа 2021 года достигла 19 030 000 человек, увеличившись с начала года на 150 тысяч, или 0,79%.



По темпам прироста населения по итогам семи месяцев лидирует Шымкент - 2,36%, следом Нур-Султан - 2,32%. В тройке лидеров также Мангистауская область - 1,69%. У Алматы - 1,43%, Атырауская область - 1,05%.



Население столицы к началу августа достигло 1 211 000 человек, Алматы – 2 005 000, Шымкента – 1 100 000.



За первые семь месяцев рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана, в остальных пяти население сокращалось.



Сейчас в числе регионов с убывающим населением Северо-Казахстанская область, население сократилось на 0,54%, Костанайская область – на 0,33%, Восточно-Казахстанская область – на 0,19%, Павлодарская область – на 0,17% и Карагандинская область – на 0,10%.



При этом Северо-Казахстанская область по-прежнему считается единственным регионом, где отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статисты фиксируют естественный прирост населения.



В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и Нур-Султане.



Городское население страны в целом выросло на 1,1% - до 11 275 000 человек, сельское население - на 0,35% - до 7 755 000 человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.