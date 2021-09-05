«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 1834

По приросту населения Мангистау опережает Алматы

Темп прироста населения в Мангистауской области составляет 1,69%, передаёт бюро национальной статистики.

Фото из доступных источников
Численность населения страны к 1 августа 2021 года достигла 19 030 000 человек, увеличившись с начала года на 150 тысяч, или 0,79%.

По темпам прироста населения по итогам семи месяцев лидирует Шымкент - 2,36%, следом Нур-Султан - 2,32%. В тройке лидеров также Мангистауская область - 1,69%. У Алматы - 1,43%, Атырауская область - 1,05%.

Население столицы к началу августа достигло 1 211 000 человек, Алматы – 2 005 000, Шымкента – 1 100 000.

За первые семь месяцев рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана, в остальных пяти население сокращалось.

Сейчас в числе регионов с убывающим населением Северо-Казахстанская область, население сократилось на 0,54%, Костанайская область – на 0,33%, Восточно-Казахстанская область – на 0,19%, Павлодарская область – на 0,17% и Карагандинская область – на 0,10%.

При этом Северо-Казахстанская область по-прежнему считается единственным регионом, где отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статисты фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и Нур-Султане.

Городское население страны в целом выросло на 1,1% - до 11 275 000 человек, сельское население - на 0,35% - до 7 755 000 человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 111753576
  • TU-154
 Жанар (Посетители) Сегодня, 18:28
Цитата: Абвгд
Опережает по заселению кадасов///

Смысл в этой численности!, работы нет на Магышлаке, а оралманы каждый год рожают и живут на пособие по рождаемости.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Empro
  • Жанар
  • Альфарий
  • arelav_74
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:46
Опережает по заселению кадасов?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика