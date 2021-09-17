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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:46

Просмотров: 293

Более трехсот подростков задержали полицейские Актау за позднее нахождение на улице

В Мангистауской области с 13 по 19 сентября проводятся республиканские оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ) «Подросток» и «Дети в ночном городе». За пять дней ОПМ стражи порядка доставили в отделения внутренних дел 445 несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
В данном мероприятии, кроме сотрудников полиции, задействованы представители органов образования, здравоохранения, местные исполнительные органы и другие специалисты.

- В ходе рейдов сотрудники ювенальной полиции проверили места наибольшего скопления подростков, такие как компьютерные игротеки, скверы, парки, улицы, кафе и другие увеселительные заведения. За пять дней оперативно-профилактического мероприятия стражи порядка доставили в отделения внутренних дел 445 несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. Зарегистрировано всего 456 административных правонарушений. Выявлены 372 подростка, находившиеся вне жилища без законных представителей, на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей), - сообщили в департаменте полиции региона.

На 42 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей).

- На учет взяты 19 несовершеннолетних и 38 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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