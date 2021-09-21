В Актау вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора поднимут на сессии маслихата

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Как сообщает телеканал «Мангистау» в Актау остро встал вопрос недобросовестного вывоза мусора. Все больше горожан обращают внимание на свалки перед контейнерами, портящие внешний вид и экологию дворов. Вывозят завалы, в лучшем случае, раз в неделю. Обращения в коммунальные службы результата не приносят.
Двор 31 дома в 4 микрорайоне по праву мог бы стать образцовым. Местные жители за свой счёт озеленили территорию, установили технологию капельного орошения для полива, поставили для детей качели и песочницы. Идеальную картинку портит лишь одно - свалка посреди зелёного оазиса. По словам местных жителей, такую картину они наблюдают третий год.
- Засадили весь двор. Мы сами поставили детям качели, песочницу. Теперь весь этот мусор, который не вывозится неделями, летит на эту детскую площадку, вонь стоит страшная, потому что все эти коробки гниют, если на них кидают бытовые отходы. Уже несколько раз эта мусорка горела. Мусор из контейнеров вывозится, наверное, через день. А всё, что вокруг лежит, не вывозится неделями. Приезжает машина, и то - у них сколько помещается в машину, столько они и закладывают. Это не всегда весь мусор, потому что его скапливается очень много, - рассказывают жители дома.
Таких контейнеров в Актау сотни. И в городском акимате о проблеме с вывозом мусора знают не понаслышке. Причин для халатной работы коммунальщиков, говорит замакима, несколько. Нехватка контейнеров, низкий тариф и, как следствие, невозможность нанять дополнительно персонал и приобрести транспорт.
- Основной причиной данной ситуации является низкий уровень тарифа по вывозу ТБО. Если сравнивать св среднем по Казахстану, например, в Астане - 600 тенге с человека на кубометр, в Алматы - 560 тенге, а в Актау - 250, - сказал Серик Гусман.
Вопрос увеличения тарифа будет поднят на ближайшей сессии маслихата, говорят в акимате. В этом году планируется закупить 500 контейнеров, чтобы снизить дефицит. Между тем, в обозримом будущем чиновники и вовсе хотят убрать мусорные баки от домов. В каждом микрорайоне будет организовано по 7-8 мест для сбора отходов.
- Мы эти все контейнеры хотим убрать вблизи домов. Они будут оптимизированы в 7-8 местах в микрорайоне. В одном месте будет порядка 30-40 контейнеров. Это удобно будет для автотранспорта, который будет вывозить мусор, то есть, пробки, заезд в дома, там дети, безопасность, возле домов много пожаров. Машины стоят, подъехать трудно. Вот эти все минусы мы убираем, - сказал Серик Гусман.
Пока же план акимата не воплотился в жизнь, справляться людям со свалкой у дома придётся своими силами. В частности, в городе работают на конкурентной основе пять компаний по вывозу юридического мусора. Вполне возможно, что для соблюдения чистоты предпринимателю достаточно расторгнуть договор с фирмой, безответственно относящейся к своим обязанностям, и выбрать компанию получше.
Двор 31 дома в 4 микрорайоне по праву мог бы стать образцовым. Местные жители за свой счёт озеленили территорию, установили технологию капельного орошения для полива, поставили для детей качели и песочницы. Идеальную картинку портит лишь одно - свалка посреди зелёного оазиса. По словам местных жителей, такую картину они наблюдают третий год.
- Засадили весь двор. Мы сами поставили детям качели, песочницу. Теперь весь этот мусор, который не вывозится неделями, летит на эту детскую площадку, вонь стоит страшная, потому что все эти коробки гниют, если на них кидают бытовые отходы. Уже несколько раз эта мусорка горела. Мусор из контейнеров вывозится, наверное, через день. А всё, что вокруг лежит, не вывозится неделями. Приезжает машина, и то - у них сколько помещается в машину, столько они и закладывают. Это не всегда весь мусор, потому что его скапливается очень много, - рассказывают жители дома.
Таких контейнеров в Актау сотни. И в городском акимате о проблеме с вывозом мусора знают не понаслышке. Причин для халатной работы коммунальщиков, говорит замакима, несколько. Нехватка контейнеров, низкий тариф и, как следствие, невозможность нанять дополнительно персонал и приобрести транспорт.
- Основной причиной данной ситуации является низкий уровень тарифа по вывозу ТБО. Если сравнивать св среднем по Казахстану, например, в Астане - 600 тенге с человека на кубометр, в Алматы - 560 тенге, а в Актау - 250, - сказал Серик Гусман.
Вопрос увеличения тарифа будет поднят на ближайшей сессии маслихата, говорят в акимате. В этом году планируется закупить 500 контейнеров, чтобы снизить дефицит. Между тем, в обозримом будущем чиновники и вовсе хотят убрать мусорные баки от домов. В каждом микрорайоне будет организовано по 7-8 мест для сбора отходов.
- Мы эти все контейнеры хотим убрать вблизи домов. Они будут оптимизированы в 7-8 местах в микрорайоне. В одном месте будет порядка 30-40 контейнеров. Это удобно будет для автотранспорта, который будет вывозить мусор, то есть, пробки, заезд в дома, там дети, безопасность, возле домов много пожаров. Машины стоят, подъехать трудно. Вот эти все минусы мы убираем, - сказал Серик Гусман.
Пока же план акимата не воплотился в жизнь, справляться людям со свалкой у дома придётся своими силами. В частности, в городе работают на конкурентной основе пять компаний по вывозу юридического мусора. Вполне возможно, что для соблюдения чистоты предпринимателю достаточно расторгнуть договор с фирмой, безответственно относящейся к своим обязанностям, и выбрать компанию получше.