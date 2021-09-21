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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 421

В Актау вопрос увеличения тарифа на вывоз мусора поднимут на сессии маслихата

Основной проблемой в перебоях с вывозом мусора в Актау, как считает заместитель акима Серик Гусман, является низкий уровень тарифа по вывозу твердо-бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает телеканал «Мангистау».

Кадр видео
Как сообщает телеканал «Мангистау» в Актау остро встал вопрос недобросовестного вывоза мусора. Все больше горожан обращают внимание на свалки перед контейнерами, портящие внешний вид и экологию дворов. Вывозят завалы, в лучшем случае, раз в неделю. Обращения в коммунальные службы результата не приносят.

Двор 31 дома в 4 микрорайоне по праву мог бы стать образцовым. Местные жители за свой счёт озеленили территорию, установили технологию капельного орошения для полива, поставили для детей качели и песочницы. Идеальную картинку портит лишь одно - свалка посреди зелёного оазиса. По словам местных жителей, такую картину они наблюдают третий год.

- Засадили весь двор. Мы сами поставили детям качели, песочницу. Теперь весь этот мусор, который не вывозится неделями, летит на эту детскую площадку, вонь стоит страшная, потому что все эти коробки гниют, если на них кидают бытовые отходы. Уже несколько раз эта мусорка горела. Мусор из контейнеров вывозится, наверное, через день. А всё, что вокруг лежит, не вывозится неделями. Приезжает машина, и то - у них сколько помещается в машину, столько они и закладывают. Это не всегда весь мусор, потому что его скапливается очень много, - рассказывают жители дома.

Таких контейнеров в Актау сотни. И в городском акимате о проблеме с вывозом мусора знают не понаслышке. Причин для халатной работы коммунальщиков, говорит замакима, несколько. Нехватка контейнеров, низкий тариф и, как следствие, невозможность нанять дополнительно персонал и приобрести транспорт.

- Основной причиной данной ситуации является низкий уровень тарифа по вывозу ТБО. Если сравнивать св среднем по Казахстану, например, в Астане - 600 тенге с человека на кубометр, в Алматы - 560 тенге, а в Актау - 250, - сказал Серик Гусман.

Вопрос увеличения тарифа будет поднят на ближайшей сессии маслихата, говорят в акимате. В этом году планируется закупить 500 контейнеров, чтобы снизить дефицит. Между тем, в обозримом будущем чиновники и вовсе хотят убрать мусорные баки от домов. В каждом микрорайоне будет организовано по 7-8 мест для сбора отходов.

- Мы эти все контейнеры хотим убрать вблизи домов. Они будут оптимизированы в 7-8 местах в микрорайоне. В одном месте будет порядка 30-40 контейнеров. Это удобно будет для автотранспорта, который будет вывозить мусор, то есть, пробки, заезд в дома, там дети, безопасность, возле домов много пожаров. Машины стоят, подъехать трудно. Вот эти все минусы мы убираем, - сказал Серик Гусман.

Пока же план акимата не воплотился в жизнь, справляться людям со свалкой у дома придётся своими силами. В частности, в городе работают на конкурентной основе пять компаний по вывозу юридического мусора. Вполне возможно, что для соблюдения чистоты предпринимателю достаточно расторгнуть договор с фирмой, безответственно относящейся к своим обязанностям, и выбрать компанию получше.



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Комментарии ( 6 )

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Кайрат70 (Посетители) Сегодня, 17:07
бытового мусора там нет, это магазины и офисы в домах, у них должны быть свои отдельные у каждого контейнеры, по мусору от ремонтов квартир надо штрафовать ОСИ
 
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  • Галина63
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:55
Мы эти все контейнеры хотим убрать вблизи домов.

люди продолжат носить мусор туда, где раньше были контейнеры и получим стихийные свалки. Сейчас даже при наличии контейнеров рядом с домами, люди иногда мусор не доносят. А если их убрать подальше, только хуже будет.

Вы лучше для юрт места выделите. А то как всегда поставят во дворе - машина не проедет. Или рядом с детской площадкой. Было такое, что и на футбольном поле ставили. Потом дым от костров в окна летит, а помои после мытья посуды тут же под деревья выливают.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:51
Кому-то сильно "повезет" перед домом 40 контейнеров вонючки.
 
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  • Галина63
 gem (Посетители) Сегодня, 16:22
Чего ? 390 тенге 1 м3 ТБО с человека стоит в Астане. И занимается компания Clean City NC. И там во дворе минимум по 5 6 контейнеров и они справляются. Вы пару контейнеров не можете вывезти о чем речь?
 
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  • zhanino
  • Галина63
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:58
Может просто надо меньше денег воровать, и закупить новые мусоровозы для увеличения качества работы? Город то растёт а мусоровозов не хватает, от повышения цены все равно ничего не изменится, а сравнивать с Алматой, Астаной это всегда умеют!
У Алматинцев, Астаны зарплаты чуть выше наших, и там продукты дешевле.
 
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  • Галина63
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:50
нашли выход, увеличить стоимость и уменьшить, т.е. только в 7-8 местах будут точки сбора мусора, это что получается, искать по всему микрорайону где эти точки, тогда точно стихийные места для мусора будут возле каждого дома. Чем думают эти люди, кому такой бред приходит
 
 

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