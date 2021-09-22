Памятная доска одному из первых строителей города установлена в Актау

Памятную доску установили сегодня, 22 сентября, на стене одного из жилых домов в 26 микрорайоне, где Сержан Салтанатов проживал долгие годы.Сержан Салтанатов один из первых строителей, который внёс весомый вклад в строительство города на побережье Каспия.- Это непростая профессия, которая требует большой самоотдачи и упорства, высокой ответственности. Он проработал в учреждении ПГМК около 40 лет, - сообщили в акимате.Умер Сержан Салтанатов в возрасте 75 лет.В мероприятии приняли участие коллеги Сержана и заместитель акима города Абилкаир Байпаков.