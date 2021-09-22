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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 528

Памятная доска одному из первых строителей города установлена в Актау

Мемориальная доска памяти ветерану-строителю Сержану Салтанатову установлена в рамках празднования 58-летия города Актау, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Кадр видео
Памятную доску установили сегодня, 22 сентября, на стене одного из жилых домов в 26 микрорайоне, где Сержан Салтанатов проживал долгие годы.

Сержан Салтанатов один из первых строителей, который внёс весомый вклад в строительство города на побережье Каспия.

- Это непростая профессия, которая требует большой самоотдачи и упорства, высокой ответственности. Он проработал в учреждении ПГМК около 40 лет, - сообщили в акимате.

Памятная доска одному из первых строителей города установлена в Актау


Умер Сержан Салтанатов в возрасте 75 лет.

В мероприятии приняли участие коллеги Сержана и заместитель акима города Абилкаир Байпаков.

Памятная доска одному из первых строителей города установлена в Актау



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:47
Хорошее начинание. Первостроителей Мангышлака нужно знать и на их премере воспитывать молодёжь

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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