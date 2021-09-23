Антикоррупционная служба Мангистау усмотрела в деятельности СПК «Каспий» незаконное премирование сотрудников на миллионы тенге

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По данным антикоррупционной службы Мангистау, находясь в убытках, СПК «Каспий» незаконно выплачивало премии своим сотрудникам.



- Анализом установлено, что в нарушение установленных требований в СПК, а именно, несмотря на наличие неснятого дисциплинарного взыскания, работу сотрудника менее одного месяца, отдельным работникам выплачены премии на общую сумму 1,2 миллиона тенге. Более того, в разрез требованиям утвержденных правил, несмотря на убыточность СПК на сумму более 7 миллиардов тенге за три года, руководящим работникам незаконно выплачена премия в размере более 6 миллионов тенге. Следует отметить, что несмотря на аудиторское заключение Ревизионной комиссии 2020 года, незаконные премии выплачены и в 2020, и 2021 годах, - сообщили в департаменте антикоррупционной службы региона.



В деятельности компании также были установлены факты неэффективного расходования финансовых средств. Установлено, что между СПК и физическим лицом был заключен бессрочный договор по консультированию проекта модернизации завода «Расширение опреснительного завода «Каспий» Актау на сумму 6,9 миллиона тенге в год (580 000 тенге в месяц).



- Вместе с тем, акт оказания услуг за апрель, май текущего года не соответствует установленным требованиям, стоимость выплачиваемых средств не обоснована действующими нормативными правовыми актами. В результате по вышеуказанному договору необоснованно было выплачено за апрель - 210 909 тенге, за май – 580 000 тенге. Аналогичные не соответствующие установленным требованиям акты выполненных работ приняты у восьми услугодателей, - рассказали в ведомстве.



Также анализом установлено, что СПК необоснованно сопровождает деятельность проектного офиса реализации программы системы государственного планирования, на реализацию которого из областного бюджета выделено 81 миллион тенге.



- При этом СПК выплаты на сумму 19,3 миллиона тенге за пять месяцев текущего года осуществлены, несмотря на отсутствие положения о Проектном офисе, а также подтверждающих документов по фактической реализации проектов и их эффективности, - сообщает департамент.



Помимо этого, между СПК и физическим лицом был заключен договор по сопровождению проектного офиса на сумму 430 000 тенге в месяц.



- Акт оказания услуг за ноябрь, декабрь 2020 года не соответствует установленным требованиям, размер выплачиваемых физическому лицу средств не обоснован действующими нормативными правовыми актами. В результате, за два месяца необоснованно выплачено 860 000 тенге, что, в свою очередь, приводит к неэффективному расходованию финансовых средств, - отмечает антикоррупционная служба Мангистау.



По данным ведомства, в СПК «Каспий» были выявлены систематические нарушения норм Трудового законодательства.



- В ходе анализа установлено, что утверждённая кадровая политика СПК не соблюдается, наблюдается частая смена кадров от председателя правления до рядовых сотрудников. В частности, с 2018 года по настоящее время сменились четыре председателя правления, с ежегодным интервалом сменяемости. Указанная сменяемость руководства крайне негативно повлияла на чистую сменяемость работников СПК, - отметили в ведомстве.



Так, в 2018 году при штатной численности 37 единиц уволено 33 сотрудника (или 89 процентов), в 2019 году при штатной численности 32 единиц уволено 42 (131 процент), в 2020 году при штатной численности 38 единиц уволено 19 сотрудников (50 процентов).



- В СПК «Каспий» практика подбора персонала на конкурсной основе не применялась вовсе, что в корне противоречит установленным в акционерном обществе требованиям в части привлечения трудовых ресурсов высокой квалификации. Таким образом, все назначения кандидатов произведены только лишь по усмотрению председателя правления. Кроме того, установлены систематические нарушения норм Трудового законодательства в части нарушений срока оплаты расчётных сумм при прекращении трудового договора, - рассказали в департаменте по противодействию коррупции региона.



Антикоррупционной службой Мангистау в ходе анализа установлены факты незаконной продажи земельных участков.



Так, в 2018 году на баланс СПК «Каспий» были приняты семь земельных участков для строительства и эксплуатации авто газозаправочной станции на территории Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов, общая стоимость которых составила 18,5 миллиона тенге. Указанные земельные участки по результатам проведённого тендера переданы в доверительные управления сроком на один год с правом последующего выкупа. При этом доверительными управляющими в нарушение требований договора в СПК «Каспий» не предоставляются ежеквартальные отчёты о деятельности доверительного имущества.



- Установлены факты продажи земельных участков третьим лицам без фактического исполнения принятых обязательств по строительству авто газозаправочных станций. Таким образом, доверительными управляющими и должностными лицами СПК земельные участки государственного фонда незаконно выведены в частную собственность, - отметили в ведомстве.



Также антикоррупционной службой было установлено, что СПК не принимал своевременные меры по освежению регионального стабилизационного фонда. В итоге 200 тысяч куриных яиц на сумму 6 миллионов тенге, закупленные в 2020 году, пришлось списать сбаланса из-за того, что они протухли.



- В результате, государству нанесён ущерб на 6 миллионов тенге, неэффективно использованы средства СПК на сумму 1,9 миллиона тенге за услуги утилизации пищевых отходов и дезинфекцию помещений. На момент анализа виновные лица не установлены и не понесли ответственности, - рассказали в ведомстве.



Не смогли наказать виновных и в самом СПК.



- В связи с фактором порчи куриных яиц, закупленных в связи с формированием стабилизационного фонда, была проведена внутренняя проверка. Но в это время ответственные специалисты уже были уволены, поэтому принять дисциплинарную ответственность по ним на сегодня у нас не представляется возможности в связи с ранним прекращением с ними трудовых договоров, - рассказала Ляйла Алиева, заместитель председателя АО «СПК "Каспий».



Также она сообщила, что в компании обязали бывших сотрудников вернуть незаконно начисленные им премии. Эта просьба коснулась 14 экс-работников.



На то, чтобы устранить все замечания, СПК «Каспий»дали полгода.