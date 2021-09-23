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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:34

Просмотров: 1364

Антикоррупционная служба Мангистау усмотрела в деятельности СПК «Каспий» незаконное премирование сотрудников на миллионы тенге

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области проведён внешний анализ коррупционных рисков в деятельности СПК «Каспий». Анализ выявил, что в социально-предпринимательской корпорации незаконно выдавались премии, неэффективно расходовались деньги, а также предприятием были списаны пропавшие куриные яйца на 6 миллионов тенге, которые предназначались для стабилизационного фонда региона.

Фото из архива Lada.kz
По данным антикоррупционной службы Мангистау, находясь в убытках, СПК «Каспий» незаконно выплачивало премии своим сотрудникам.

- Анализом установлено, что в нарушение установленных требований в СПК, а именно, несмотря на наличие неснятого дисциплинарного взыскания, работу сотрудника менее одного месяца, отдельным работникам выплачены премии на общую сумму 1,2 миллиона тенге. Более того, в разрез требованиям утвержденных правил, несмотря на убыточность СПК на сумму более 7 миллиардов тенге за три года, руководящим работникам незаконно выплачена премия в размере более 6 миллионов тенге. Следует отметить, что несмотря на аудиторское заключение Ревизионной комиссии 2020 года, незаконные премии выплачены и в 2020, и 2021 годах, - сообщили в департаменте антикоррупционной службы региона.

В деятельности компании также были установлены факты неэффективного расходования финансовых средств. Установлено, что между СПК и физическим лицом был заключен бессрочный договор по консультированию проекта модернизации завода «Расширение опреснительного завода «Каспий» Актау на сумму 6,9 миллиона тенге в год (580 000 тенге в месяц).

- Вместе с тем, акт оказания услуг за апрель, май текущего года не соответствует установленным требованиям, стоимость выплачиваемых средств не обоснована действующими нормативными правовыми актами. В результате по вышеуказанному договору необоснованно было выплачено за апрель - 210 909 тенге, за май – 580 000 тенге. Аналогичные не соответствующие установленным требованиям акты выполненных работ приняты у восьми услугодателей, - рассказали в ведомстве.

Также анализом установлено, что СПК необоснованно сопровождает деятельность проектного офиса реализации программы системы государственного планирования, на реализацию которого из областного бюджета выделено 81 миллион тенге.

- При этом СПК выплаты на сумму 19,3 миллиона тенге за пять месяцев текущего года осуществлены, несмотря на отсутствие положения о Проектном офисе, а также подтверждающих документов по фактической реализации проектов и их эффективности, - сообщает департамент.

Помимо этого, между СПК и физическим лицом был заключен договор по сопровождению проектного офиса на сумму 430 000 тенге в месяц.

- Акт оказания услуг за ноябрь, декабрь 2020 года не соответствует установленным требованиям, размер выплачиваемых физическому лицу средств не обоснован действующими нормативными правовыми актами. В результате, за два месяца необоснованно выплачено 860 000 тенге, что, в свою очередь, приводит к неэффективному расходованию финансовых средств, - отмечает антикоррупционная служба Мангистау.

По данным ведомства, в СПК «Каспий» были выявлены систематические нарушения норм Трудового законодательства.

- В ходе анализа установлено, что утверждённая кадровая политика СПК не соблюдается, наблюдается частая смена кадров от председателя правления до рядовых сотрудников. В частности, с 2018 года по настоящее время сменились четыре председателя правления, с ежегодным интервалом сменяемости. Указанная сменяемость руководства крайне негативно повлияла на чистую сменяемость работников СПК, - отметили в ведомстве.

Так, в 2018 году при штатной численности 37 единиц уволено 33 сотрудника (или 89 процентов), в 2019 году при штатной численности 32 единиц уволено 42 (131 процент), в 2020 году при штатной численности 38 единиц уволено 19 сотрудников (50 процентов).

- В СПК «Каспий» практика подбора персонала на конкурсной основе не применялась вовсе, что в корне противоречит установленным в акционерном обществе требованиям в части привлечения трудовых ресурсов высокой квалификации. Таким образом, все назначения кандидатов произведены только лишь по усмотрению председателя правления. Кроме того, установлены систематические нарушения норм Трудового законодательства в части нарушений срока оплаты расчётных сумм при прекращении трудового договора, - рассказали в департаменте по противодействию коррупции региона.

Антикоррупционной службой Мангистау в ходе анализа установлены факты незаконной продажи земельных участков.

Так, в 2018 году на баланс СПК «Каспий» были приняты семь земельных участков для строительства и эксплуатации авто газозаправочной станции на территории Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов, общая стоимость которых составила 18,5 миллиона тенге. Указанные земельные участки по результатам проведённого тендера переданы в доверительные управления сроком на один год с правом последующего выкупа. При этом доверительными управляющими в нарушение требований договора в СПК «Каспий» не предоставляются ежеквартальные отчёты о деятельности доверительного имущества.

- Установлены факты продажи земельных участков третьим лицам без фактического исполнения принятых обязательств по строительству авто газозаправочных станций. Таким образом, доверительными управляющими и должностными лицами СПК земельные участки государственного фонда незаконно выведены в частную собственность, - отметили в ведомстве.

Также антикоррупционной службой было установлено, что СПК не принимал своевременные меры по освежению регионального стабилизационного фонда. В итоге 200 тысяч куриных яиц на сумму 6 миллионов тенге, закупленные в 2020 году, пришлось списать сбаланса из-за того, что они протухли.

- В результате, государству нанесён ущерб на 6 миллионов тенге, неэффективно использованы средства СПК на сумму 1,9 миллиона тенге за услуги утилизации пищевых отходов и дезинфекцию помещений. На момент анализа виновные лица не установлены и не понесли ответственности, - рассказали в ведомстве.

Не смогли наказать виновных и в самом СПК.

- В связи с фактором порчи куриных яиц, закупленных в связи с формированием стабилизационного фонда, была проведена внутренняя проверка. Но в это время ответственные специалисты уже были уволены, поэтому принять дисциплинарную ответственность по ним на сегодня у нас не представляется возможности в связи с ранним прекращением с ними трудовых договоров, - рассказала Ляйла Алиева, заместитель председателя АО «СПК "Каспий».

Также она сообщила, что в компании обязали бывших сотрудников вернуть незаконно начисленные им премии. Эта просьба коснулась 14 экс-работников.

На то, чтобы устранить все замечания, СПК «Каспий»дали полгода.



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Комментарии ( 5 )

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 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:54
зато одного из этих руководителей, трумов в свое время сделал своим первым замом, видимо за "отверженный" труд, кажется он до сих пор там, если не уйдут его
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:13
Почему не завели уголовные дела? Ну и что что уволились. Если объективно установленно. что присвоили миллионы, столько же списали на разные "воздушные" программы. Все эти госкомпании и фонды, только на своё содержание тратят ежегодно миллиарды тенге наших налогов по постановлению правительства РК
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:09
В итоге 200 тысяч куриных яиц на сумму 6 миллионов тенге, закупленные в 2020 году, пришлось списать сбаланса из-за того, что они протухли.

это когда в городе дефицит яиц был? Выглядит как злонамеренное вредительство!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:19
Вот и дыра бюджета, скоро новый Председатель и опять такая же проверка, писанина и говно на старых Руководителей call
 
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 Wins (Посетители) Сегодня, 14:46
Сколько убытков принесло уже эта СПК. Один ущерб от неё.
 
 

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