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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 932

«Ребёнка били и тушили о него сигареты»: Жители Актау требуют лишить родительских прав мать двухгодовалой девочки

Жительница Актау Венера Кальменова требует лишить женщину, страдающую алкоголизмом, прав на воспитание двухлетней дочери. По словам активистки, мать неоднократно подвергала опасности жизнь ребёнка. Заведующая сектором по воспитательной части Жулдыз Агманова заявила, что окончательное решение о лишении родительских прав ещё не вынесено. Пока малышка будет находиться в доме малютки.

Кадр с видеоролика
В Сети появились видеокадры конфликта между жительницей 4 микрорайона 5 дома и соседями. На кадрах ролика видно, что женщина находится в алкогольном опьянении и не может попасть в квартиру, где проживает её сожитель. Рядом с ней находится маленькая девочка. Очевидец происшествия Венера Кальменова рассказала, что женщина неоднократно подвергала опасности жизнь своей дочери.



- Всё началось два года назад. Тогда Айнур была ещё беременная, но при этом продолжала распивать алкоголь. Потом она родила. Спустя время она стала оставлять ребёнка моей подруге, которая жила с ней по соседству. Подруга соглашалась помочь, но потом та стала пропадать на сутки. В итоге ребёнка находили на автомойке, на даче с мужчинами, - рассказывает Венера Кальменова.

По словам неравнодушной жительницы, ей пришлось обращаться в органы опеки, но ребёнка долго не забирали, и она продолжала находиться с матерью-алкоголичкой.

- Я видела на ребёнке следы побоев, были ожоги. О ребёнка тушили сигареты. Это видел и констатировал инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка всё время была голодная. Смотреть на это и бездействовать я не могла, хотя по сути являюсь посторонним человеком. Ходила в органы опеки, после чего ребёнка забирали на некоторое время, а потом вновь отдавали в руки матери. Я не понимаю, почему власти ничего не делают. Ребёнка нужно спасать, ограждать от матери, потому что она ведёт аморальный образ жизни, к ней часто приходят мужчины. Ребёнка могут попросту изнасиловать, - добавила Венера Кальменова.



В подтверждении своих слов женщина предоставила акт, на котором указывается о следах побоев на теле ребёнка.

«Ребёнка били и тушили о него сигареты»: Жители Актау требуют лишить родительских прав мать двухгодовалой девочки


Кроме того, женщина предоставила видео, на котором видно, как мать с ребёнком идёт около проезжей части, а затем они вместе падают, потому что женщина пьяна. Прийти в себя ей помогает мужчина, который сожительствует с женщиной.

- Мужчина тоже пьёт, избивает Айнур. Это могут подтвердить соседи, - отмечает Венера Кальменова.

Заведующая сектором по воспитательной части Жулдыз Агманова заявила, что органы опеки стали заниматься этой проблемой в сентябре 2021 года. Она опровергла информацию о том, что ребёнка били.

- Побоев на ребёнке не было. Мать с ребёнком жестоко не обращалась. До этого времени нам жалоб и обращений на эту семью не поступало. Она является матерью-одиночкой. Квартира, где она проживает, арендуемая. У женщины есть старший ребёнок, но он воспитывается у отца. Нами были собраны материалы о лишении родительских прав этой женщины. Вопрос рассматривали на комиссии 10 сентября, но женщина на комиссию не пришла. Старший лейтенант отдела ювенальной полиции Темиров Сатжан разыскивал её, но не нашёл, - прокомментировала Жулдыз Агманова.

По словам чиновницы, теперь перед ними стоит задача найти женщину, чтобы та приняла участие на заседании комитета. Кто является биологическим отцом девочки, неизвестно. По словам Жулдыз Агмановой, в органы опеки приходила женщина и сказала, что её сын является отцом ребёнка. Они подали в суд на установление отцовства.

Тем временем ребёнок будет временно находиться сначала в больнице, а потом девочку переведут в дом малютки, пока не будет принято окончательное решение.



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Комментарии ( 2 )

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ksero (Посетители) Сегодня, 16:46
Лишать прав на опеку и стерилизовать таких надо!
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:10
даже читать жутко, представить вообщше не могу. что за люди?
 
 

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