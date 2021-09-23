«Ребёнка били и тушили о него сигареты»: Жители Актау требуют лишить родительских прав мать двухгодовалой девочки

В Сети появились видеокадры конфликта между жительницей 4 микрорайона 5 дома и соседями. На кадрах ролика видно, что женщина находится в алкогольном опьянении и не может попасть в квартиру, где проживает её сожитель. Рядом с ней находится маленькая девочка. Очевидец происшествия Венера Кальменова рассказала, что женщина неоднократно подвергала опасности жизнь своей дочери.- Всё началось два года назад. Тогда Айнур была ещё беременная, но при этом продолжала распивать алкоголь. Потом она родила. Спустя время она стала оставлять ребёнка моей подруге, которая жила с ней по соседству. Подруга соглашалась помочь, но потом та стала пропадать на сутки. В итоге ребёнка находили на автомойке, на даче с мужчинами, - рассказывает Венера Кальменова.По словам неравнодушной жительницы, ей пришлось обращаться в органы опеки, но ребёнка долго не забирали, и она продолжала находиться с матерью-алкоголичкой.- Я видела на ребёнке следы побоев, были ожоги. О ребёнка тушили сигареты. Это видел и констатировал инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка всё время была голодная. Смотреть на это и бездействовать я не могла, хотя по сути являюсь посторонним человеком. Ходила в органы опеки, после чего ребёнка забирали на некоторое время, а потом вновь отдавали в руки матери. Я не понимаю, почему власти ничего не делают. Ребёнка нужно спасать, ограждать от матери, потому что она ведёт аморальный образ жизни, к ней часто приходят мужчины. Ребёнка могут попросту изнасиловать, - добавила Венера Кальменова.В подтверждении своих слов женщина предоставила акт, на котором указывается о следах побоев на теле ребёнка.Кроме того, женщина предоставила видео, на котором видно, как мать с ребёнком идёт около проезжей части, а затем они вместе падают, потому что женщина пьяна. Прийти в себя ей помогает мужчина, который сожительствует с женщиной.- Мужчина тоже пьёт, избивает Айнур. Это могут подтвердить соседи, - отмечает Венера Кальменова.Заведующая сектором по воспитательной части Жулдыз Агманова заявила, что органы опеки стали заниматься этой проблемой в сентябре 2021 года. Она опровергла информацию о том, что ребёнка били.- Побоев на ребёнке не было. Мать с ребёнком жестоко не обращалась. До этого времени нам жалоб и обращений на эту семью не поступало. Она является матерью-одиночкой. Квартира, где она проживает, арендуемая. У женщины есть старший ребёнок, но он воспитывается у отца. Нами были собраны материалы о лишении родительских прав этой женщины. Вопрос рассматривали на комиссии 10 сентября, но женщина на комиссию не пришла. Старший лейтенант отдела ювенальной полиции Темиров Сатжан разыскивал её, но не нашёл, - прокомментировала Жулдыз Агманова.По словам чиновницы, теперь перед ними стоит задача найти женщину, чтобы та приняла участие на заседании комитета. Кто является биологическим отцом девочки, неизвестно. По словам Жулдыз Агмановой, в органы опеки приходила женщина и сказала, что её сын является отцом ребёнка. Они подали в суд на установление отцовства.Тем временем ребёнок будет временно находиться сначала в больнице, а потом девочку переведут в дом малютки, пока не будет принято окончательное решение.