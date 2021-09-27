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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 10

Десять человек в лифте! Провалившийся в шахту подъёмник в Актау не прошёл испытания и был перегружен пассажирами

Жилой комплекс «Актау Плаза», в котором случилось ЧП с лифтом, ещё не сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили застройщики и учредитель ТОО «Актауские городские лифты».

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Жители жилого комплекса «Актау Плаза» сообщили, что в их доме постоянно происходят проблемы с лифтами.

- Лифт у нас каждый день ломается, в нём столько скрипов и шумов, что зайти невозможно. Но я живу на девятом этаже, поэтому, естественно, с ребёнком я каждый день в нём спускаюсь и поднимаюсь. Но при том, что у нас дом «комфорт класса», лифт упал прямо в шахту. Кроме того, я лично в нём два раза застревала. Чтобы выйти, мы вызывали «911», потому что дом в эксплуатацию не сдан, и нас даже некому обслуживать, - говорит Нурия Сымгереева.

По словам жильцов, они отдали по 200 тысяч тенге за квадратный метр. Сдать в эксплуатацию дом им обещали ещё весной.

- Дом в эксплуатацию до сих пор не сдали, воду нам не дали, газ не подвели. Но люди от безысходности сюда уже вселились, потому что многие свои квартиры продали и сюда вошли в долевое участие. Поэтому им некуда деваться, и они здесь живут. Застройщик нам дал ключи и сказал: «Можете ремонт делать и всё». Вот люди и вселились, несмотря уже на все проблемы. Хотя здесь здесь лифты постоянно не работают, то один, то второй. Я не знаю, есть ли вообще здесь какая-то техника безопасности. Какой надзор, с кем разбираться, надо же как-то пресекать это. В лифте были маленькие и грудные дети. Люди в шоке, у кого-то даже травмы есть. Это ещё Всевышний уберёг людей. Если бы лифт упал с седьмого или восьмого этажа, все могли бы погибнуть, - говорит Ерлан Джайлаубаев.

Учредитель строительной компании сообщил, что лифт на момент спуска в шахту был перегружен. В нём находились 10 человек, в то время как должно было быть вдвое меньше.

- Лифт маленький, он от силы на 400-500 килограммов, но туда залезли 10 человек. Как нам объяснили лифтёры, когда в него заходит много людей, лифт идёт вниз перезагружается, а потом снова поднимается. И когда он пошёл вниз, у людей началась паника. Да, может быть, в этот момент произошёл какой-то маленький толчок, но он был не такой толчок, чтобы лифт развалился или, как говорят жители, трос порвался. Ничего подобного не было. А они в панике не поняли, что происходит и выломали дверь, - говорит Айдын Наубетов.

По его словам, лифт был запущен по просьбе жителей, чтобы они могли поднимать в свои квартиры строительные материалы. Но людей предупреждали, что жить до сдачи дома в эксплуатацию в нём опасно.

- Жители нас постоянно просили, чтобы мы включили лифт. Конечно, по идее этого не надо было делать, если дом не сдан в эксплуатацию. Не должно быть так, чтобы лифт был включен. Но как пойдёшь против народа. Мы сейчас направили претензии к компании, которая поставляла нам лифт, чтобы они объяснили нам, почему это случилось, потому что если лифт перегружен, то он просто не должен ехать. Он должен остановиться, и только когда лишние люди выйдут, закрыться и продолжить путь. А этот лифт поехал вниз, чтобы перезагрузиться, а люди начали паниковать. Но то, что был перегруз, показал компьютер, - говорит Айдын Наубетов.

В ТОО «Актауские городские лифты» считают, что ответственность за случившееся должны разделить они вместе со строителями. Первые за то, что лифт был включен раньше положенного срока, а вторые за то, что до сих пор не зарегистрировали лифт, и он не прошёл испытания.

- Мы ещё в 2019 году заключили договор на поставку и монтаж лифта турецкого производства с компанией «А3 групп». А в 2020 году мы закончили монтаж и передали все документы на приёмку лифта в эксплуатацию. Но эти документы пролежали у застройщика, так как дом ещё не был достроен. Но сюда уже заселили людей, и жители просили нас: «Вот на шестом и седьмом этажах живут пожилые люди, которые не могут спускаться и подниматься, давайте включим лифт». И мы вопреки закону включили его. Поэтому мы на себя берём ответственность, - говорит Копберген Жайлиев, учредитель ТОО «Актауские городские лифты».

По словам учредителя «Актауских городских лифтов», кабина не должна была включаться и эксплуатироваться ни людьми, ни строителями.

- Лифт для приёмки в эксплуатацию должен пройти все испытания, но этого ещё не было сделано, потому что документы были у застройщика, и они от своего имени должны были подать заявления на регистрацию, они этого не сделали, поэтому инспектор не приходил в этот дом. При инспекторе мы испытываем лифт, загружаем в него груз для испытания. И только потом всё это регистрируется жилищной инспекцией, которой уже выдаются разрешения. А сейчас лифт используется без разрешения, - говорит Копберген Жайлиев.

Компания «Актауские городские лифты» будет восстанавливать лифт, который повредили жильцы во время попытки выбраться из кабины.

Напомним, в Актау лифт с жильцами провалился в шахту.



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