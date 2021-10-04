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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 103

Поставщик питания в Мангистаускую детскую больницу назвал видео супа с червями происками конкурентов

Видео с червями в супе было снято ещё в июле. В социальные сети и средства массовой информации, по мнению предпринимателя, занимающегося поставкой питания в детскую больницу, оно попало из-за конкурентов накануне тендера. Об этом сообщила Алия Бокаева, заведующая блоком производства компании «Жалын өрт сөндіруші».

Кадр видео
По словам Алии Бокаевой, в ноябре-декабре разыгрывается тендер на поставку еды в медицинские учреждения. Представитель компании говорит, что похожий случай происходил и в прошлом году с другой компанией. Тогда в еде были обнаружены тараканы.

- Это не первый раз, в прошлом году и у компании «Берекет» была такая же ситуация, именно в октябре - ноябре такие вещи появляются, - говорит женщина.
По её словам, как только они узнали о произошедшем, сразу же принесли извинения маме ребёнка, в супе которого были обнаружены черви.

- Как поставщик питания, мы оказываем услуги с мая, и до того случая ни разу никаких замечаний в наш адрес не было. Да, этот прецедент случился в июле, но мы моментально среагировали и извинились перед мамой. На что она тоже сказала, что с пониманием относится к этому. И даже, когда она сама домой мешками покупает продукты, то бывает, что червь может выйти. А вы, говорит, килограммами всё моете, и поэтому она нас простила, - говорит Алия Бокаева.

По её словам, сотрудник предприятия, который отвечал за качество питания, сначала получил выговор, а впоследствии был уволен.

- У нас всегда свежая продукция и всегда свежая поставка питания. Поэтому мы извинились и попросили женщину убрать из «Тик-Тока» это видео, информация на тот момент была только в «Тик-Токе». Это чисто моё мнение, я не буду никого убеждать, но всегда перед тендером, а он у нас будет в ноябре-декабре, происходят подобные вещи. Почему именно информация, которая произошла ещё в июле, и этот вопрос был уже решён на уровне больницы и с родителями, именно сейчас выходит в СМИ? Это, наверное, происки наших конкурентов, я так думаю. Это было, есть и, наверное, будет, - говорит Алия Бокаева.

Напомним, суп с червями сняли на видео в детской больнице.



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