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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 3308

Аким Мангистау хаотичную застройку Актау назвал попустительством властей и неуважением к горожанам

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев назвал застройку города – неуважением к населению. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото из открытых источников
Разбор полётов прошёл на совещании о развитии индустрии в регионе. В нём приняли участие руководители строительных компаний области, представители государственных органов.

- Население сигнализирует нам о слишком плотной застройке в отдельных микрорайонах города. От жителей поступает большое количество жалоб на отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах. Куда жильцы будут водить детей? Я понимаю ваше естественное желание заработать, но так ведь нельзя. О чем вы думали, когда возводили эти дома? Хаотичная городская застройка - это прежде всего неуважение к населению. Есть информация о том, что некоторые объекты возводятся без проектно-сметной документации. Зачем тогда нужен генплан, если дома возводят, где хотят? Всё строительство должно вестись в рамках действующего законодательства. Это также является результатом попустительства со стороны ответственных органов, я поручаю разобраться в этом вопросе и принять меры, - сказал глава региона.

В ходе совещания Нурлан Ногаев подверг критике несоблюдение градостроительных требований и поручил акиму Актау, руководителям областного управления строительства, управления градостроительства и земельного контроля провести проверку и обеспечить выполнение строительства в соответствии с генеральным планом.

- Из-за безответственности отдельных строительных компаний страдают жители. Сотни людей, которые попали под влияние мошеннических компаний, рискуют остаться без жилья. Ко мне обращаются, к моим коллегам с просьбой заставить строителей достроить дом. Вы взяли на себя обязательства, так исполняйте их. Если вы не можете делать, не нужно брать на себя обязательства. Каждый должен оценивать свои возможности. У руководителей местных исполнительных органов, представителей правоохранительных органов достаточно механизмов, чтобы в будущем предотвращать подобное, - сказал Нурлан Ногаев.



Аким области также отметил, что в соответствии с поручением президента неосваиваемые земли необходимо возвращать государству. В связи с этим Галымжану Ниязову, заместителю акима области, было поручено провести мониторинг и изъять неиспользуемые земли.

- Также со стороны жителей поступают жалобы и на карьер в Шетпе. С карьеров по добыче щебня поднимается пыль, которая наносит большой вред здоровью населения. Проведите проверку. Здесь сидят представители прокуратуры, вместе с ними примите соответствующие меры в рамках закона, - заключил Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 10 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 22:22
Почему за основу высказывания взяты жалобы жителей?
Почему гос. службы которые это контролироуют, все эти застройки "пропустили", спустя рукава? Кто то же должен ответить за это?
 
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Sir S (Посетители) Сегодня, 21:08
Дорога на Шетпе превратилась в ад. Всю её изуродовали перегруженные китайские самосвалы. Кто-то за вознаграждение закрывает глаза, а государству миллиардные убытки. Похоже на этой трассе все кормятся.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:01
Ну если Новый аким области обратил внимание на всё это безобразие...то безусловно должен быть и результат...Всех обнаглевший барыг "самостроевцев"призвать в конце- то концов к ответу за тот беспредел который они устраивают над внешним видом города...Уродуя его своими страшными как сон подделками домов из дешёвых стройматериалов, которые ещё не здавшись начинают уже разваливаться...и надо вернуть обратно в собственность города "долгострой" на углу 9 микрорайона на против 14 микрорайона в сторону бизнес центра Звезда Актау стоит заброшенная огороженная территория с котлованом вот уже более 12 лет...
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:26
А толку то от этих слов!!!
Как будто незаконную стройку или точечную прям снесут???? Слова для рейтинга.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:53
"спасибо" трумову, как бы местный отсюда, но при нем этот беспредел увеличился, всем подряд разрешения понадавали, а люди должны страдать, без воды, света. Дай бог, чтобы новому акиму не мешали работать, просто время нужно, потому что так все запущено
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:49
Кинст,
Там слева от "Трёх корон" ещё какую-то арку лепят бетонную страшную, чтобы с дороги вообще моря не видно было. У кого то не ума не фантазии, только деньги, за которые покупаются все разрешения
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:42
А где этот мифический генплан? Почему его никто не видел? Почему боитесь обнародовать?
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:08
Поручил проверить самих себя ?!??!
Как говорил Доцент: "Не воровать...без меня"
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 17:06
Вы взяли на себя обязательства, так исполняйте их. Если вы не можете делать, не нужно брать на себя обязательства.

А почему чЕновниГами допускается строительства без договоров долевого участия?

Вот к примеру сейчас во 2мкр готовятся уплотнить мкр новыми зданиями, и это при том что жильцы старых домов жалуются на отсутствие/плохое отопление. И что, уже дали разрешение на строительство?
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:44
Ага... А что насчёт коттеджей на скалах вдоль 4-го мкрн., и возводимых на набережной в 7-м мкрн. жилых домах?
 
 

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