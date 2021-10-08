Аким Мангистау хаотичную застройку Актау назвал попустительством властей и неуважением к горожанам

Фото из открытых источников

Разбор полётов прошёл на совещании о развитии индустрии в регионе. В нём приняли участие руководители строительных компаний области, представители государственных органов.



- Население сигнализирует нам о слишком плотной застройке в отдельных микрорайонах города. От жителей поступает большое количество жалоб на отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах. Куда жильцы будут водить детей? Я понимаю ваше естественное желание заработать, но так ведь нельзя. О чем вы думали, когда возводили эти дома? Хаотичная городская застройка - это прежде всего неуважение к населению. Есть информация о том, что некоторые объекты возводятся без проектно-сметной документации. Зачем тогда нужен генплан, если дома возводят, где хотят? Всё строительство должно вестись в рамках действующего законодательства. Это также является результатом попустительства со стороны ответственных органов, я поручаю разобраться в этом вопросе и принять меры, - сказал глава региона.



В ходе совещания Нурлан Ногаев подверг критике несоблюдение градостроительных требований и поручил акиму Актау, руководителям областного управления строительства, управления градостроительства и земельного контроля провести проверку и обеспечить выполнение строительства в соответствии с генеральным планом.



- Из-за безответственности отдельных строительных компаний страдают жители. Сотни людей, которые попали под влияние мошеннических компаний, рискуют остаться без жилья. Ко мне обращаются, к моим коллегам с просьбой заставить строителей достроить дом. Вы взяли на себя обязательства, так исполняйте их. Если вы не можете делать, не нужно брать на себя обязательства. Каждый должен оценивать свои возможности. У руководителей местных исполнительных органов, представителей правоохранительных органов достаточно механизмов, чтобы в будущем предотвращать подобное, - сказал Нурлан Ногаев.







Аким области также отметил, что в соответствии с поручением президента неосваиваемые земли необходимо возвращать государству. В связи с этим Галымжану Ниязову, заместителю акима области, было поручено провести мониторинг и изъять неиспользуемые земли.



- Также со стороны жителей поступают жалобы и на карьер в Шетпе. С карьеров по добыче щебня поднимается пыль, которая наносит большой вред здоровью населения. Проведите проверку. Здесь сидят представители прокуратуры, вместе с ними примите соответствующие меры в рамках закона, - заключил Нурлан Ногаев.