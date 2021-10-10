«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Октября
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.81 KZT
  • €1 = 491.34 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 0

Шприцы и героин: Осуждённому ужесточили наказание в Актау

Приговор Актауского городского суда в отношении местного жителя был обжалован прокурором, а после судебная коллегия ужесточила срок наказания. Подробности по уголовному делу предоставила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, у местного жителя при себе были обнаружены и изъяты несколько медицинских шприцев, флаконов и 1,10 грамма наркотического средства героин.

В Актауском городском суде по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере) его приговорили к одному году и шести месяцам колонии, а также принудительному лечению от наркомании в местах отбывания наказания.

Приговор суда первой инстанции был обжалован прокурором в апелляционном порядке. Он указал, что при назначении наказания судом необоснованно применена статья 55 УК РК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение). Прокурор просил суд изменить приговор и дополнить мотивировочную часть квалифицирующими признаками - незаконное приобретение и перевозка. Таким образом, он просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

При рассмотрении дела в судебной коллегии областного суда установлено, что наказание действительно не соответствует тяжести уголовного правонарушения личности осужденного. Они подтвердили необоснованность применения судом статьи 55 УК РК, то есть осужденному назначено более лёгкое наказание, чем предусмотрено законом.

Постановлением судебной коллегии приговор Актауского городского суда был изменён. Ужесточена мера наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

Ходатайство прокурора удовлетворено частично.

Приговор вступил в законную силу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика