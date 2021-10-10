Шприцы и героин: Осуждённому ужесточили наказание в Актау

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По материалам дела, у местного жителя при себе были обнаружены и изъяты несколько медицинских шприцев, флаконов и 1,10 грамма наркотического средства героин.



В Актауском городском суде по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере) его приговорили к одному году и шести месяцам колонии, а также принудительному лечению от наркомании в местах отбывания наказания.



Приговор суда первой инстанции был обжалован прокурором в апелляционном порядке. Он указал, что при назначении наказания судом необоснованно применена статья 55 УК РК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение). Прокурор просил суд изменить приговор и дополнить мотивировочную часть квалифицирующими признаками - незаконное приобретение и перевозка. Таким образом, он просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.



При рассмотрении дела в судебной коллегии областного суда установлено, что наказание действительно не соответствует тяжести уголовного правонарушения личности осужденного. Они подтвердили необоснованность применения судом статьи 55 УК РК, то есть осужденному назначено более лёгкое наказание, чем предусмотрено законом.



Постановлением судебной коллегии приговор Актауского городского суда был изменён. Ужесточена мера наказания в виде лишения свободы сроком на три года.



Ходатайство прокурора удовлетворено частично.



Приговор вступил в законную силу.